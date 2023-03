FIFAe Club Series: Drei deutsche Klubs auf Play-off-Kurs

Drei deutsche Vereine wahren ihre Chance im letzten Online-Qualifier auf die Play-offs. Beste Aussichten haben Hansa Rostock und der VfL Bochum.

In dieser Woche steht die letzte Runde der Online Qualifier der FIFAe Club Series an. In dieser geht es um den Einzug in die Play-offs, der letzten Qualifikationsetappe zur FIFAe Klubweltmeisterschaft. Gespielt wird, wie zuletzt auch, in einer K.-o.-Phase bestehend aus Upper und Lower Bracket sowie Hin- und Rückspiel.

Mit RB Leipzig schaffte bereits vor Wochen ein deutsches Team den Sprung in die Play-offs. Ein anderer deutscher Verein konnte bisher nicht nachziehen. Das könnte sich am heutigen Freitag ändern. Hansa Rostock, der VfL Bochum und Mainz 05 wahrten die Möglichkeit, in die Play-offs einzurücken.

Die Partien aus deutscher Sicht Upper Bracket

Hansa Rostock - Team BDS (2:0/1:2); Hansa Rostock - Mainz 05 (4:0/0:3)

VfL Bochum - FOKUS (2:0/1:2); 1. FC Köln - VfL Bochum (1:3/2:1)

Lower Bracket

Team Vitality LOSC - FOKUS (0:1/0:2); Mainz 05 - FOKUS (2:3/3:1)

Sowohl die Kogge als auch der Ruhrpottklub konnten am Donnerstag im Upper Bracket Siege einfahren - mussten allerdings zittern. Beide Teams gewannen ihre Hinspiele, die Kontrahenten kämpften sich jedoch immer wieder zurück. Besonders spektakulär war die Partie zwischen den Hanseaten und Mainz 05.

Torfestival zwischen Rostock und Mainz

So sah der Deutsche Vizemeister nach der ersten Partie wie der sichere Sieger aus. Doch die Rheinhessen ließen sich nach dem 0:4 nicht hängen und kamen nochmal zurück. Äußerst knapp verpassten sie es, ihr Comeback zu vollenden. Es fehlte ein Tor zum Ausgleich des Gesamtergebnisses.

Heute treffen Rostock und Bochum im Finale des Upper Brackets aufeinander. Wer das gewinnt, kommt ins Endspiel um das Play-off-Ticket. Der Verlierer darf sich trotzdem weiter Hoffnung machen.

Eine zweite Chance gibt es über das Lower Bracket. Ein möglicher Gegner dort wäre Mainz 05. Nach der Niederlage gegen die Hanseaten haben sich die Rheinhessen in der unteren Hälfte gegen FOKUS durchgesetzt (2:3/3:1). Auf die Mainzer wartet nun das Team BDS - der Sieger des Duells steht in besagtem Finale des Lower Brackets.

Die dritte Spielwoche stellt gleichzeitig auch die letzte der Online Qualifier dar. Eine weitere Chance auf eine Teilnahme an den Play-offs wird es nicht mehr geben.