FIFAe Club Series 2023: Zwei deutsche Teams folgen Leipzig in die Play-offs

Gleich zwei deutsche Teams qualifizierten sich in der letzten Spielwoche für die Play-offs zur FIFAe Klub-WM.

Die Online Qualifier der FIFAe Club Series haben doch noch ein deutsches Happy End gefunden. War zuvor nur RB Leipzig für die Play-offs, die letzte Qualifikationsetappe zur FIFAe Klub-WM, qualifiziert, rückten am Freitag zwei weitere deutsche Klubs nach.

Hansa Rostock und der VfL Bochum hatten sich bereits am Donnerstag in eine gute Ausgangslage gebracht. Beim direkten Duell im Finale des Upper Brackets machte Hansa Rostock durch einen fulminanten Sieg im Rückspiel den Einzug ins Endspiel der Division perfekt. Endeten die ersten 90 Ingame-Minuten noch 2:2, ließen die Hanseaten ihren Kontrahenten anschließend keinerlei Chance (5:1).

Das sind die online qualifiers der fifae club series 2023 Vorletzte Qualifikationsetappe zum FIFAe Club World Cup

In der europäischen Zonen sind 24 Klubs auf drei Divisionen aufgeteilt. Es gibt drei Spielwochen. Es gibt ein Hin- und Rückspiel. Der Verlierer rückt ins Lower Bracket.

Die beiden Teams, die ihre ersten zwei Partien verlieren, steigen in die niedrigere Division ab.

Der Gewinner der ersten Division qualifiziert sich direkt für die Play-offs.

Der vierte Play-off-Spot wird durch das Consistency Ranking ermittelt. Das Team mit der höchsten Punktzahl bekommt ebenfalls ein Ticket.

Doch es sollte nicht das letzte Aufeinandertreffen der beiden sein. Schließlich bekamen die Bochumer über das Lower Bracket eine zweite Chance. Dort ging es im Finale gegen Team BDS, das zuvor Mainz 05 bezwungen hatte (1:1/2:1). Knapp setzte sich der Klub aus dem Ruhrpott durch (1:1/2:1) und forcierte somit die Revanche gegen Rostock.

Schon vor dem Finale herrscht Klarheit

Klar war zudem Zeitpunkt aber auch, dass beide Vereine für die Play-offs qualifiziert sind. Der Grund: Sollte Rostock gewinnen, würde der VfL Bochum vom Consistency Ranking profitieren. Zwar wären sie in diesem Vierter - Atlantide Wave, der FC Basel und Rostock hätten aber durch den Divisionssieg bereits das Play-off-Ticket gelöst und wären daher nicht berücksichtigt. Andersrum wäre das gleiche Szenario eingetreten.

Blieb die Frage, wer als Divisionssieger vom virtuellen Platz gehen sollte. Torreich wurde es erneut, aber deutlich spannender. Mit 1:0 setzten sich Levy Finn 'levyfinn' Rieck und Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse' zunächst gegen Jamie 'Chaser' Bartel und Timo 'TimoX' Siep durch. Im folgenden Aufeinandertreffen lieferten sich beide Duos einen offenen Schlagabtausch - 4:4 endete die Partie und damit in Betracht des Gesamtergebnisses zugunsten von Hansa Rostock.

Mit Rostock, Bochum und Leipzig sind drei Teams aus Deutschland für die Play-offs qualifiziert. Die Erstgenannten treffen vom 13. bis 14. Mai auf Basel und Atlantide Wave. Einen Platz bei der Klub-WM sichern sich die beiden Finalisten der K.-o.-Runde. Leipzig bekommt es in selbigem Zeitraum mit Serious about FIFA, Betclic Apogee Esports und Arka Gdynia Esports zu tun.