FIFAe Club Series 2023: Rostock und Co. nach Woche eins auf Play-offs-Kurs

14 deutsche Klubs sind in die vorletzte Qualifikationsetappe zur FIFAe Klub-WM gestartet. Sechs haben nach Woche eins bereits die Möglichkeit, in die Play-offs einzuziehen.

Mit den Online Qualifiers ist die vorletzte Etappe am Donnerstag gestartet. Die Mittel- und Westeuropa-Zone schien dabei fest in deutscher Hand: 14 der 24 Mannschaften kamen aus der Bundesrepublik. Sechs der 14 haben bereits in der ersten Spielwoche gute Aussichten auf ein Ticket für die Play-offs.

Letztjähriger Viertelfinalist tut sich schwer

Schon in Division eins kam es zum kleinen Ruhrpott-Derby zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Bochum. Im vergangenen Jahr kamen die Knappen als einziger deutscher Vertreter bis ins Viertelfinale, in Woche eins des Qualifiers taten sich die Königsblauen allerdings schwer.

Das sind die online qualifiers der fifae club series 2023 Vorletzte Qualifikationsetappe zum FIFAe Club World Cup

In der Zone Europe-Central-West sind 24 Klubs auf drei Divisionen aufgeteilt. Innerhalb von drei Spielwochen hat pro Division ein Klub die Chance, sich für die Play-offs zu qualifizieren.

Hat sich ein Verein oder eine Organisation qualifiziert, rückt für die kommende Spielwoche eine Mannschaft nach, dies ich auf der Warteliste befindet.

Es gibt ein Hin- und Rückspiel. Der Verlierer rückt ins Lower Bracket.

Das Derby gegen die Bochumer verloren (0:3/1:1), ging es ins Lower Bracket, wo mit dem 1. FC Köln der nächste Bundesliga-Verein wartete. Knapp setzten sich Max 'Antimax' Eggenkämper und Serhat 'Serhatinho' Öztürk gegen Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos und Denis 'Denis' Müller durch. Blieb das Hinspiel noch torlos, erzielten Eggenkämper und Öztürk im Rückspiel zwei Tore, Köln blieb erneut ohne Treffer.

Im letzten Duell des Tages kam es schließlich zum erneuten Aufeinandertreffen der Schalker und NOMEN EST OMEN (NEO). Beide spielten im Achtelfinale der vergangenen Klub-WM um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Damals gewannen die Schalker dramatisch knapp.

Im Qualifier gelang dem ehemaligen Neuhausen-Team zumindest eine kleine Revanche für diese bittere Niederlage. Obwohl es nach den ersten 90 Ingame-Minuten nicht danach aussah. Schalke ging mit 1:0 in Führung, alles nach einem abermaligen königsblauen Triumph aus, kämpfte sich NEO zurück. Benedikt 'BeneCR7' Bauer und der ehemalige Knappe Julius 'Juli' Kühle drehten die Begegnung mit einem 3:1 und bleiben im Rennen um eines der Play-off-Tickets. Eine erneute Niederlage im Lower-Bracket darf sich NEO allerdings nicht mehr erlauben. Als erster Gegner wartet am Freitag Team Vitality LOSC.

Zusätzlich zum VfL Bochum, dem 1. FC Köln und eben Schalke 04 schied auch Borussia Mönchengladbach im Lower Bracket aus.

Rostock bleibt im Upper Bracket

In Division zwei schaffte es Hansa Rostock im Upper Bracket zu bleiben. Knapp bezwang die Kogge Team BDS (1:1/2:1), ehe es zum Duell mit dem FOKUS Clan kam. Gegen Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Mustafa 'xMusti' Cankal triumphierten Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse und Levy Finn 'levyfinn' Rieck zwei Mal knapp mit 3:2.

Damit geht es für die Hanseaten am Freitag ins Duell mit Olympique Lyon, das wiederum hauchzart Borussia Dortmund ins Lower Bracket beförderte (2:2/1:0).

In diesem konnte der FSV Mainz 05 im Gegensatz zum Alltag in der Virtual Bundesliga (VBL) ein Erfolgserlebnis verbuchen. In der VBL seit Wochen ohne Sieg, triumphierten die Rheinhessen über den FC Nantes (1:0/3:2), anschließend besiegelten sie das Aus des FOKUS Clan (2:1/2:2). Da Borussia Dortmund Team BDS unterlag (2:3/0:2), kommt es im Lower Bracket zu keinem deutschen Duell mehr. Ebenfalls vorzeitig Schluss war für IQONIC nach zwei Niederlagen.

Wölfe mit weißer Weste - Hannover mit Durchmarsch

Beste Chancen auf das Weiterkommen in Division 3 hat der VfL Wolfsburg. 4 gamer klar geschlagen (3:0/4:0) konnten sie auch Paris St. Germain (3:2/3:1) ins Lower Bracket schicken. Am Freitag wartet Neo blue auf die Wölfe. Die haben im zweiten Spiel der oberen Hälfte knapp den FC Augsburg geschlagen (1:0/1:0), die Fuggerstädter hielten sich aber trotzdem im Rennen.

Zwar standen sie nach der ersten Begegnung im Lower Bracket gegen Girondins Bordeaux mit dem Rücken zur Wand (2:3), drehten dafür aber in den zweiten 90 Ingame-Minuten auf. Wie entfesselt agierten Christoph 'xThePunisher96' Geule und sein Teampartner Yannic 'Yannic0109' Bederke, ließen dem Gegner aus Frankreich mit einem 4:1 keine Chance.

Dadurch treffen die Augsburger auf Hannover 96, die im Lower Bracket einen beachtlichen Sprint hinlegten. Wie die Fuggerstädter verloren sie, allerdings in der oberen Turnierhälfte, gegen NEO blue, drehten dann aber auf. Zunächst Darmstadt furios bezwungen (3:0/5:0), ließen Ajdin 'Eyedin98' Islamovic und Riad 'ItsRiaad' Fazlija auch PSG keine Chance (4:1/3:1).

Ob aus den sechs verbliebenen deutschen Teilnehmern drei ein Ticket für die Play-offs lösen kann, wird am Freitag ab 18 Uhr entschieden.