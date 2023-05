FIFAe Club Series 2023: Rostock und Bochum verpassen Qualifikation zur Klub-WM

Kurz vor dem Ziel mussten sich Rostock und Bochum im Kampf um ein Klub-WM-Ticket geschlagen geben. Als einziger deutscher Klub kann sich nur noch Leipzig qualifizieren.

"Bitter" war ein sehr häufig genutztes Wort bei den Akteuren des VfL Bochum und von Hansa Rostock. Denn diese verpassten auf den letzten Metern die Qualifikation zum FIFAe Club World Cup.

52 Mannschaften haben es in diese letzte Etappe aus den anfangs 960 Teams geschafft. Die vier Sieger pro Zone trafen nun in den Play-offs noch einmal aufeinander - gespielt wurde wieder im Doppel und Double Elimination Bracket. Das heißt: Ein Hin- und Rückspiel entschied über das Weiterkommen. Der Verlierer bekommt eine zweite Chance über das Lower Bracket. Einen Startplatz bei der Klub-WM bekamen die beiden Grand-Finalisten.

Frühes Ausscheiden der Kogge

Um den Einzug in ebenjenes kämpften die Rostocker und Bochumer gegen den FC Basel und Atlantide Wave. Beide unterlagen in ihren Duellen knapp, weshalb bereits nach der ersten Runde feststand: Ein deutscher Klub wird auf jeden Fall ausscheiden. In diesem Falle traf es die Rostocker, die gegen Bochum nicht zu gewohnter Stärke fanden. Klar und deutlich triumphierte der Klub aus dem Ruhrpott (5:0 und 3:0).

Doch dieser Kantersieg gab dem VfL im Lower-Bracket-Finale gegen Basel nicht den gewünschten Schub. Wieder war es knapp, jeweils ein Tor machte den Unterschied (0:1 und 1:2). Damit zogen die Eidgenossen und die französische Organisation das WM-Ticket.

"Letzte Woche fürs VBL Grand Final qualifiziert, aber der Schmerz ist gerade größer als die Freude darüber", twitterte Bochums Timo 'TimoX' Siep. Teamleiter Michael Fischer versuchte das Positive herauszufiltern: "Heute ist es bitter und tut unfassbar weh", aber aus 960 weltweiten Teilnehmer "am Ende Platz 23-35".

"Wir haben einfach einen schlechten Tag erwischt"

Rostocks Levy 'levyfinn' Finn Rieck erläuterte im Gespräch mit kicker eSport: "Es gibt nur zu sagen, dass es natürlich sehr bitter ist. Wir haben gestern einfach einen schlechten Tag erwischt und das reicht am Ende nicht auf diesem Niveau." Für ihn persönlich sei die verpasste Qualifikation ebenfalls "sehr bitter, nachdem ich letztes Jahr bereits hauchzart die Teilnahme an der Einzel-WM verpasst habe und nun ein ähnliches Szenario erlebt habe."

Nichtsdestotrotz richtete der Vizemeister der VBL Club Championship die Augen auf die kommenden Aufgaben: "Das Ausscheiden ist für mich auch eine zusätzliche Motivation, es nächste Woche mit der eNationalmannschaft besser zu machen und endlich meine erste Qualifikation für eine FIFA-WM klarzumachen."

Noch sind die deutschen Hoffnungen in Bezug auf die Klub-WM jedoch nicht erloschen. RB Leipzig startet am heutigen Freitag ab 18 Uhr seinen Versuch. Der Deutsche Klubmeister trifft auf Serious about FIFA, Betclic Apogee Esports und Arka Gdynia Esports.

Bisher für die Endrunde des FIFAe Club World Cup qualifiziert: Team Flash, JDT GBX Esports, Hollywood, Melbourne City Esports, Twisted Minds, KoraGate Esports, Goliath Gaming, Urban Espresso, Ajax eSports, SPQR Academy, FUTWIZ, Manchester City, DUX America, Riders x Atletico Madrid, Atlantide Wave und der FC Basel.