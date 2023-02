FIFAe Club Series 2023: Leipzig zieht das Play-off-Ticket

Direkt in der ersten Woche hat RB Leipzig seine Chance genutzt. Am Freitag konnten die Sachsen als Gewinner von Division eins ihrer Zone das Ticket für die Play-offs ziehen. Einfach war der Weg allerdings nicht.

Nach Woche eins direkt in den Play-offs. picture alliance / ZB

Am Donnerstag knapp über Wasser gehalten, startete RB Leipzig die Mission Play-off-Qualifikation aus dem Upper Bracket. Doch was einen Tag zuvor noch gut ging, klappte am Freitag nicht mehr.

Gleich im ersten Match gegen SAF zog das Team aus Sachen den Kürzeren. Zwar die ersten 90 Ingame-Minuten gewonnen (4:2), kämpfte sich ihr Gegner zurück und drehte die Partie im Gesamtergebnis durch ein 3:0.

Leipziger Umweg zum Glück

Im Lower Bracket angekommen, ging es für Umut 'Umut' Gültekin und Anders 'Anders' Vejrgang nicht leichter von der Hand. Arka Gdynia Esports aus Polen hielt hartnäckig dagegen, knapp bezwang das Leipziger Duo am Ende ihre Kontrahenten (1:1/4:3).

Damit war ihnen über diesen Umweg doch noch ein Platz im Divisions-Finale sicher, es ging entsprechend erneut gegen SAF. Einziges Handicap: Leipzig musste einen Bracket-Ausgleich herstellen. Das heißt, anders als SAF, benötigten sie zwei Siege.

Das sind die online qualifiers der fifae club series 2023 Vorletzte Qualifikationsetappe zum FIFAe Club World Cup

In der europäischen Zonen sind 24 Klubs auf drei Divisionen aufgeteilt. Es gibt drei Spielwochen. Es gibt ein Hin- und Rückspiel. Der Verlierer rückt ins Lower Bracket.

Die beiden Teams, die ihre ersten zwei Partien verlieren, steigen in die niedrigere Division ab.

Der Gewinner der ersten Division qualifiziert sich direkt für die Play-offs.

Der vierte Play-off-Spot wird durch das Consistency Ranking ermittelt. Das Team mit der höchsten Punktzahl bekommt ebenfalls ein Ticket.

Das Hinspiel abermals gewonnen (2:1), schien Leipzig seine Lektion aus dem Match gegen SAF zuvor gelernt zu haben. Auch das Rückspiel brachten sie siegreich über die Ziellinie - 4:3 hieß es am Ende. Die Entscheidung, wer bereits nach Woche eins das Ticket für die Play-offs zieht, brachten die letzten 180 Ingame-Minuten.

Aus den ersten 90 kamen beide Teams mit einem 1:1, deutlich weniger nervenaufreibend brachte sich RB durch ein 3:0 auf die Siegerstraße.

NEO im Lower Bracket raus

Eine Chance verpasst, das Ticket frühzeitig zu lösen, hat NEO. Das Duo, bestehend aus Benedikt 'BeneCR7' Bauer und Julius 'Juli' Kühle, startete im Lower Bracket, musste sich aber direkt im ersten Spiel knapp geschlagen geben.

Gegen Team Vitality LOSC noch mit einem 1:1 gestartet, setzte sich das französische Gegnerduo im Rückspiel hauchzart durch. 3:2 hieß es am Ende für Lucas 'DaXe' Cuillerier und Corentin 'Rocky' Chevrey

Rostocker Showdown mit Lyon

Künftig in einer Division mit Team Vitality LOSC und NEO zusammen, spielt Hansa Rostock. Die konnten, ähnlich wie RB Leipzig, einen steinigen Weg zum Aufstieg vollenden. Ebenfalls im Upper Bracket gestartet, standen alle Vorzeichen gegen Olympique Lyon auf ein Rostocker Weiterkommen.

Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse und Levy Finn 'levyfinn' Rieck ließen ihren Kontrahenten kaum eine Chance, 4:1 hieß es nach dem Schlusspfiff. Doch das sicher geglaubte Weiterkommen geriet allmählich in die Ferne. Lyon drehte schließlich die Partie und gewann mit 5:1.

Wie Leipzig aber auch, ließ sich Rostock davon nicht entmutigen. Im Lower Bracket Mainz knapp geschlagen (1:1/1:0), ging es zum erneuten Showdown gegen Olympique Lyon mit umgekehrten Vorzeichen. Dieses Mal ging der französische Klub in Führung (2:0), die Kogge konterte (3:0). Den Bracket-Ausgleich hergestellt, ließen sich die Hanseaten jedoch auf kein Wechselbad der Gefühle mehr ein. Durch ein 2:0 und 3:1 gewannen sie die Partie. Zwar steigt auch Lyon auf, doch Rostock ergattert sich mehr Punkte für das Consistency Ranking.

Wolfsburg und Augsburg gehen hoch

Gleiches gilt für den VfL Wolfsburg und den FC Augsburg. Die Fuggerstädter erspielten sich über das Lower Bracket einen Platz im Finale gegen die Wölfe, die zuvor NEO Blue eine deutliche Niederlage verpassten (2:1/7:1). Den Bracket-Ausgleich hergestellt, gelang es den Niedersachsen aber, im letzten Moment die Zügel anzuziehen. Jeweils mit 2:1 das Hin- und Rückspiel gewonnen, ging Wolfsburg als Sieger aus diesem Duell.

Weiter geht es in der FIFAe Club Series am 23. und 24. Februar mit der zweiten Spielwoche.