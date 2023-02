FIFAe Club Series 2023: Kein deutsches Happy-End

Zwei deutsche Teams spielten in Spielwoche zwei um ein Ticket für die Play-offs zur Klub-WM. Geschafft hat es keines.

Das zweite Ticket für die Play-offs geht nach Basel. FIFA via Getty Images

Sowohl Hansa Rostock als auch der VfL Bochum haben sich für ein Play-off-Ticket zur Klub-WM in die Pole-Position gebracht. Im Upper Bracket mussten beide gegeneinander ran. Die Rostocker bestätigten ihre Vortagesform und zogen ins Finale der Division ein. Einem 4:2 aus dem Hinspiel ließen Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse und Levy Finn 'levyfinn' Rieck ein 3:1 folgen.

Ins Endspiel eingezogen, war noch der Gegner gesucht - skurrilerweise hätte das der VfL Bochum sein können. Die Bochumer bekamen eine zweite Chance über das Lower Bracket, eine Revanche zu ergattern. Allerdings sollte die ausbleiben, denn: Revanchiert hatte sich der FC Basel.

Zwei dramatische Endspiele

Am Freitag noch gegen die Bochumer verloren und dadurch ins Lower Bracket gerutscht, besiegten sie den Ruhrpott-Klub denkbar knapp (1:1/1:0). Somit lagen auf Hansa Rostock die deutschen Hoffnungen, die allerdings schwanden. Hauchzart setzten sich die Bebbi im ersten Match durch (3:3/2:1), wodurch sie den sogenannten Bracket-Ausgleich schafften. Teams aus der unteren Hälfte müssen im Finale zwei Mal ein Match aus Hin- und Rückspiel gewinnen.

Den ersten Schritt geschafft, entpuppte sich auch Teil zwei als äußerst dramatisch. Erneut gingen beide Teams unentschieden vom Platz (1:1), anschließend knackte Basel die Kogge und versenkte durch ein 3:1 den Play-off-Traum.

Köln zieht nach

Eine weitere und letzte Chance gibt es für die verbleibenden Teams am 30. und 31. März. Zu den Mannschaften in Division eins gehören dann auch FOKUS und der 1. FC Köln. War FOKUS bereits vorzeitig hochgegangen, machten die Domstädter den Aufstieg am Freitag perfekt. Team BDS im Finale des Lower Brackets geschlagen (3:3/4:3), trafen sie im Divisionsendspiel auf FOKUS. Das gewann die Organisation um Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Mustafa 'xMusti19' Cankal (2:0/4:2).

Somit hoffen zu den Rostockern auch Mainz 05, der VfL Bochum, FOKUS und Köln auf ein Play-off-Ticket.