'Fifabio' löst 'Marlut' als Headcoach von Werder Bremen ab

Fabio 'Fifabio' Sabbagh wird zur kommenden Saison neuer Headcoach des eSport-Teams von Werder Bremen. Der Ex-FIFA-Profi löst Marcel 'Marlut' Lutz in dieser Position ab. Kann er den SVW zurück in die Erfolgsspur führen?

Personalwechsel auf der Trainerposition: Werder Bremen wird mit Ex-FIFA-Profi Fabio 'Fifabio' Sabbagh als Headcoach in die kommende eSport-Saison gehen. Der 25-Jährige tritt somit die Nachfolge von Marcel 'Marlut' Lutz an, der 2021 als erster Bremer FIFA-Trainer überhaupt verpflichtet worden war. "Mit Fabio haben wir unsere Wunschlösung für die Headcoach-Position gefunden", wird Werders eSport-Chef Dominik Kupilas in der Vereinsmitteilung zitiert.

Der 25-Jährige sei "für Spieler, Partner und Verantwortliche schon immer ein wichtiger Ansprechpartner". Als aktiver eSportler war 'Fifabio' im Sommer 2020 aus Fürth nach Bremen gewechselt. Noch in der Saison 2021/22 hatte Sabbagh mit Werder das Finalturnier der VBL Club Championship bestritten.

"Er kennt den Verein, die Werte und die Gegebenheiten vor Ort sehr genau", meint Kupilas. "Als ehemaliger FIFA-Profi kennt er zudem die Szene, weiß, worauf es in seiner neuen Position ankommt, und wird von den Spielern sehr geschätzt."

Werder "kurzfristig wieder in die Erfolgsspur bringen"

'Fifabio' selbst scheint sich der Größe seiner Aufgabe bewusst zu sein. "Mit meiner neuen Position als Headcoach von Werder eSports geht viel Verantwortung einher, der ich mehr als gerecht werden will", sagt Sabbagh. "Ich bin überzeugt davon, dass sich die Spieler in enger Zusammenarbeit mit mir hier weiterentwickeln und den SV Werder kurzfristig wieder in die Erfolgsspur bringen werden."

Von ebenjener waren die Bremer unter 'Marlut' zuletzt abgekommen. Nach den herausragenden Saisons 2018/19 und 2019/20 mit zwei Klub-Meistertiteln in Folge hat Werder sukzessive den Anschluss an die deutsche FIFA-Spitze verloren. In der vergangenen Spielzeit reichte es nicht für den Finaleinzug in der VBL Club Championship.

"Nach einer für uns sportlich enttäuschenden Saison, in der wir hinter unseren eigenen Erwartungen zurückgeblieben sind, haben wir analysiert", erläutert Kupilas. "Eine Erkenntnis war, dass sich die Anforderungen an das Profil eines Trainers in den letzten Jahren verändert haben. Deshalb haben wir entschieden, eine Veränderung auf der Position des Headcoachs vorzunehmen."

Schon im kicker eSport Talk am vergangenen Donnerstag hatte sich Kupilas von der Saison 2022/23 enttäuscht gezeigt. "Laut" sei er nach dem frühen Aus im DFB-ePokal geworden, das sei "total schlecht" gewesen. Auch dass das VBL Grand Final ohne Bremer Beteiligung stattfand, obwohl vier Werder-Spieler in den Play-offs waren, stieß ihm sauer auf.

Kaderqualität, mit der sich arbeiten lässt

Der Bremer eSport-Verantwortliche betonte dennoch die "Pionier-Arbeit", die 'Marlut' geleistet habe. Werder bedankte sich beim scheidenden Coach, der ebenfalls einige Worte in der Mitteilung verlor: "Die gemeinsamen Momente werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Vielen Dank für die unvergessliche Zeit."

Nun übernimmt 'Fifabio' das Ruder bei Werder und soll den SVW virtuell auf höchstem Niveau wieder konkurrenzfähig machen. Die personellen Voraussetzungen dafür sind gegeben: Mit Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad, Eleftherios 'Lefti' Ilias und Max Julius 'Diviners' Gröne stehen erfahrene wie talentierte Spieler unter Vertrag. Obgleich die Besetzung über den Sommer hinweg natürlich noch angepasst werden könnte.

"Wir sind in der Kaderplanung schon relativ weit fortgeschritten", meinte Kupilas in besagtem kicker eSport Talk. "Wir haben schon Ideen, haben schon Gespräche geführt. Sie sind noch nicht abgeschlossen, aber wir sind auf einem sehr guten Weg."