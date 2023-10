FIFA: EA und das Wort "eSport"

EA SPORTS hat bisher immer nur vom kompetitiven Gameplay gesprochen. FIFA sollte nicht offensichtlich mit eSport in Verbindung gebracht werden. Damals wusste man, dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist. Doch mit der Zeit ist die Definition unvermeidlich geworden. Große Events, viel Geld und professionelle Strukturen, bedingt durch Vereinsinklusionen, lassen die Grenzen immer mehr verschwimmen. Mittlerweile hat man bei EA gar nicht mehr so große Angst vor dem eS-Wort.

2016 sprachen wir in Köln mit Peter Moore über die Ausrichtung und die eSport-Planung von EA SPORTS. Der damalige Chief Competition Officer hatte zu dieser Zeit schon große Pläne für die nächsten Teile: "Wir wollen uns mehr in Richtung kompetitives Gaming bewegen und da arbeiten wir momentan dran." Und in einer Sache, war sich Moore schon sicher: "FIFA 17 wird uns zu besseren kompetitiven Modi in FIFA 18 und FIFA 19 führen."

Dass man damals lieber vom kompetitiven Spiel sprach, als vom eSport, war vor zwei Jahren vermutlich angebracht. Mittlerweile macht EA allerdings alles, um stärker in den eSport zu kommen. Es ist längst nicht mehr nur das Spiel gegeneinander und langsam scheint auch der Entwickler keine Scheu mehr vor dem Wort eSport zu haben. Trotzdem, so ganz leicht geht es noch nicht von den Lippen. "Vergessen wir Definitionen für einen Moment", beginnt Brent Koning, FIFA Competitive Gaming Commissioner bei EA SPORTS, seine Antwort auf unsere Frage. "FIFA als Spiel, Fußball als Unterhaltung, es geht uns darum, dass wir gute Erfahrungen für unsere Fans, unsere Spieler und unsere Zuschauer schaffen. Also wenn Sie den gesamten Kosmos unseres Videospiels betrachten. Wir sehen das alles als kompetitiv."

Es ist eSport

Dass FIFA kompetitiv ist, darüber sind sich Spieler und Verantwortliche einig. Nur in der Definition hatten die Parteien noch Abstimmungsschwierigkeiten. Das eSport-Gütesiegel zu bekommen, ist vor allem für FIFA-Spieler wichtig. Die Anerkennung hilft auch bei Sponsoren und Fans. Doch das sei eher wichtig für die Szene, lässt Koning heraushören. "Wenn die Szene anfängt, sich zu definieren und weiterzuentwickeln, benutzen wir Worte wie eSport und kompetitives Gaming für ein und dasselbe." Am Ende ginge es darum die besten Spieler und Fans zu finden, die diese Spieler sehen wollen. "Wir verwenden Synonyme, aber es ist eSport. Von unserer Seite aus wird es weiter wachsen und sich weiterentwickeln und ich glaube nicht, dass wir davor zurückschrecken, das zu sagen. Aber es geht nicht nur um die Spieler, sondern auch um die Zuschauer und die Leute, die das Spiel spielen", so Brent Koning abschließend.