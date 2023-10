FIFA 20: Darum ist Bellingham nicht dabei

Wird Jude Bellingham zu Borussia Dortmund wechseln? Momentan spielt das Mittelfeld-Talent beim englischen Zweitligisten Birmingham City. Als die Nachricht bekannt wurde, suchten bereits einige FIFA-Spieler nach dem englischen U-17-Nationalspieler, aber fanden ihn in keiner Datenbank. Warum das so ist und warum Bellingham vielleicht erst in FIFA 21 ins Spiel kommt, erklären wir hier.

EA SPORTS aktualisiert die Spielerdatenbank von FIFA 20 regelmäßig und das auch recht zügig. Jüngstes Beispiel - im wahrsten Sinne des Wortes - war Ansu Fati vom FC Barcelona. Der Spanier kam auch erst später ins Spiel, obwohl er schon Einsätze für Barca absolvierte. Bei Jude Bellingham verhält es sich ähnlich. Bis 2019 spielte er noch bei den Birmingham City Junioren. Am 25. August 2019 debütierte er dann in der ersten Mannschaft. 26 Einsätze hat er nun schon hinter sich.

Jetzt soll der BVB an ihm interessiert sein und das macht ihn auch begehrt für manche FIFA-Spieler, die Bellingham damit überhaupt erst so richtig auf dem Zettel haben. Wer sich das Jungtalent aber im Karrieremodus ins Team holen will, der wird erstmal umsonst den Transfermarkt abklappern, denn der englische U-17-Nationalspieler ist noch nicht in der FIFA-20-Datenbank und wird dementsprechend auch keine Karte in FUT haben. Ähnlich wie bei Fati muss auch Bellingham erst das 17. Lebensjahr erreicht haben und dass wird am 29. Juni der Fall sein. Dementsprechend wird es also mindestens bis Juli dauern, bis Bellingham in FIFA 20 erscheint, wenn überhaupt. Denn da EA seine FIFA-Teile vorwiegend im September veröffentlicht, könnte es auch sein, dass die Entwickler den jungen Engländer erst mit FIFA 21 ins Spiel bringen. In jedem Fall wird man auf das Talent noch etwas warten müssen.