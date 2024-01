FIFA-Welttrainer: Gewinner, Übersicht und Rekorde

Am 15. Januar wird der FIFA-Welttrainer der Männer ausgezeichnet. Einer der drei Finalisten könnte sich den Titel bereits zum zweiten Mal sichern - und dadurch mit Jürgen Klopp gleichziehen.

Nachdem zuerst fünf Trainer von einer Expertenjury auswählt worden waren, verkündete die FIFA bereits Mitte Dezember des vergangenen Jahres die letztendlich drei Finalisten. Als Basis der Auswahl galt dabei die Meinung einer internationalen Jury, zu der die Coaches der Nationalteams, die jeweiligen Nationalmannschaftskapitäne, Fußballjournalisten sowie Fans zählten.

Wer ist 2023 nominiert?

Die drei Trainer, die aus der Sicht der Jurymitglieder zwischen dem 19. Dezember 2022 und dem 20. August 2023 die besten Leistungen in ihrem jeweiligen Amt verrichtet haben, sind Pep Guardiola, Simone Inzaghi und Luciano Spalletti. Bis zum Montag, den 15. Januar 2024, müssen sich die drei noch gedulden, ehe die Auszeichnung "The Best - FIFA-Welttrainer Männer 2023" im Rahmen einer Zeremonie in London offiziell vergeben wird.

Während Inzaghi (Pokal- und Superpokalsieger mit Inter Mailand ) und Spalletti (Meister mit der SSC Neapel; mittlerweile Nationaltrainer Italiens) in besagtem Zeitraum in Italien wichtige Titel einfahren konnten, dominierte Guardiola mit Manchester City nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene. Neben den Triumphen in der Premier League und im FA-Cup sicherte sich der Spanier mit den Skyblues auch den UEFA-Supercup sowie den langersehnten Champions-League-Titel.

Zieht Guardiola mit Klopp gleich?

Seit 2010 kürt der Weltverband alljährlich den besten Trainer des vorausgegangenen (Halb-)Jahres. Lediglich einmal ging die Auszeichnung bis dato zweimal an denselben Trainer - in diesem Fall sogar direkt hintereinander. Dieses Kunststück gelang Jürgen Klopp in den Jahren 2019 und 2020, als er mit dem FC Liverpool unter anderem die Champions League (2018/19) und die Premier League (2019/20) gewann.

Nun könnte also Pep Guardiola, der sich in Folge seiner Glanzleistungen beim FC Barcelona bereits 2011 FIFA-Welttrainer nennen durfte, mit dem deutschen Coach gleichziehen.

Nachfolger von Scaloni wird gesucht

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung derweil an den Argentinier Lionel Scaloni. Mit seinem Heimatland hatte der argentinische Nationaltrainer 2022 nicht nur die Finalissima gegen Italien (3:0), sondern auch - und insbesondere - die Weltmeisterschaft in Katar gewonnen. Es war der dritte WM-Titel für "La Seleccion" nach den Triumphen in Mexiko (1986) und im eigenen Land (1978).

Der FIFA-Welttrainer 2022: Lionel Scaloni. FIFA via Getty Images

Die bisherigen FIFA-Welttrainer im Überblick:

2022: Lionel Scaloni

2021: Thomas Tuchel

2020: Jürgen Klopp

2019: Jürgen Klopp

2018: Didier Deschamps

2017: Zinedine Zidane

2016: Claudio Ranieri

2015: Luis Enrique

2014: Joachim Löw

2013: Jupp Heynckes

2012: Vicente del Bosque

2011: Pep Guardiola

2010: José Mourinho