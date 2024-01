FIFA-Welttrainer der Frauen: Gewinner, Übersicht und Rekorde

Am 15. Januar wird der FIFA-Welttrainer der Frauen verkündet. Zwei der drei Finalisten konnten sich den Titel bereits mindestens einmal sichern.

Nachdem anfänglich fünf Trainer bzw. Trainerinnen von einer Expertenjury ausgewählt worden waren, verkündete die FIFA bereits Mitte Dezember des vergangenen Jahres die drei letztendlichen Finalisten. Die Grundlage für die Auswahl bildete die Meinung einer internationalen Jury, der die Trainer der Nationalmannschaften, die jeweiligen Spielführer, Fußballjournalisten und Fans angehörten. Berücksichtigt wurde hierbei der Zeitraum zwischen dem 1. August 2022 und dem 20. August 2023.

Wer ist 2023 nominiert?

In diesem Jahr entscheidet sich das Rennen zwischen Barcelona-Coach Jonathan Giraldez, Chelseas Trainerin Emma Hayes und Sarina Wiegman, die derzeit die englische Nationalmannschaft trainiert. Auf wen die Wahl der Jury zum "The Best - FIFA-Welttrainer - Frauen 2023" - wie die Auszeichnung konkret heißt - letztlich gefallen ist, gibt der Weltverband im Rahmen einer Zeremonie am Montag, den 15. Januar 2024, in London bekannt.

Neid als deutsche Nationaltrainerin dreimal ausgezeichnet

Als bis dato einzige Deutsche konnte sich Silvia Neid die individuelle Trophäe seit der Einführung 2010 sichern - insgesamt gleich dreimal fiel die Wahl auf die heute 59-Jährige (2010, 2013 und 2016). Neid hatte das DFB-Team unter anderem zum WM-Titel 2007, den EM-Titeln 2009 und 2013 sowie zur Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2016 geführt. Im Anschluss an den Olympia-Triumph verabschiedete sich die langjährige Nationaltrainerin schließlich von der großen Fußballbühne.

Triumphiert Wiegman erneut?

Schon 2017, 2020 und jüngst im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Sarina Wiegman, die am Montag also bereits zum vierten Mal als FIFA-Welttrainerin ausgezeichnet werden könnte. Die 54-jährige Niederländerin hatte 2017 die Europameisterschaft mit ihrem Heimatland gewonnen, fünf Jahre später folgte der EM-Titel mit der englischen Nationalmannschaft. Sowohl 2019 als auch 2023 verpasste Wiegmann zudem den Triumph bei der Weltmeisterschaft jeweils knapp im Finale.

Die bisherigen FIFA-Welttrainer im Überblick:

2022: Sarina Wiegman

2021: Emma Hayes

2020: Sarina Wiegmann

2019: Jill Ellis

2018: Reynald Petros

2017: Sarina Wiegman

2016: Silvia Neid

2015: Jill Ellis

2014: Ralf Kellermann

2013: Silvia Neid

2012: Pia Sundhage

2011: Norio Sasaki

2010: Silvia Neid