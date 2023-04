FIFA-Weltrangliste: Argentinien löst Brasilien ab - DFB-Elf bleibt 14.

Der amtierende Weltmeister Argentinien hat gut drei Monate nach dem Titelgewinn auch die Führung in der FIFA-Weltrangliste übernommen. Das DFB-Team bleibt unverändert außerhalb der Top Ten.

Lionel Messi führte den neuen Weltranglistenersten Argentinien in Katar zum Weltmeistertitel. IMAGO/ZUMA Wire

Wie aus dem am Donnerstag vom Weltverband FIFA veröffentlichten Nationenranking hervorgeht, lösen die Argentinier die bisherige Nummer eins Brasilien ab. Die Selecao muss sich sogar mit Rang drei begnügen, nachdem Ende März ein Testspiel gegen Marokko mit 1:2 verloren ging. Auch Vize-Weltmeister Frankreich zog an Brasilien vorbei und liegt nun auf Platz zwei.

Damit führt Argentinien erstmals seit sechs Jahren wieder die Weltrangliste an, letztmals schaffte es das Team um Kapitän Lionel Messi im Jahr 2017 an die Spitze. Seit dem Triumph bei der Weltmeisterschaft in Katar hat die Albiceleste seine Freundschaftsspiele gegen Panama (2:0) und Curacao (7:0) gewonnen.

FIFA-Weltrangliste: Deutschland unverändert auf Platz 14

Die restliche Top fünf der FIFA-Weltrangliste setzt sich aus Belgien und England zusammen, die ihre Platzierungen jeweils verteidigten. Die deutsche Nationalmannschaft belegt derweil unverändert den 14. Rang hinter den USA, der Schweiz und Marokko und vor Mexiko.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick war nach dem enttäuschenden Aus in der Vorrunde bei der Weltmeisterschaft in Katar von Platz elf auf Platz 14 abgerutscht. In den beiden Testspielen Ende März folgte ein 2:0-Erfolg gegen Peru und eine 2:3-Niederlage gegen Belgien.