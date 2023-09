FIFA-Weltfußballer 2023: Gündogan steht zur Wahl

Die FIFA ehrt jährlich die besten Spieler, Spielerinnen und Trainer. In diesem Jahr schafften es auch zwei deutsche Spieler und eine Spielerin in die Vorauswahl.

Am Donnerstag veröffentlichte die FIFA die Vorauswahl zu den "The Best FIFA Football Awards 2023". Den Sprung auf die zwölf Namen umfassende Liste zur Wahl zum Weltfußballer schaffte auch Ilkay Gündogan (FC Barcelona, ehemals ManCity). Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist der einzige deutsche Akteur, der in diesem Jahr zur Wahl steht.

Fünf Spieler von Champions-League-Sieger Manchester City

Favoriten auf den Titel sind aber Manchester Citys Torjäger Erling Haaland, der erst jüngst die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres gewonnen hat, sowie Argentiniens Kapitän Lionel Messi (Inter Miami, ehemals PSG). Doch auch der Franzose Kylian Mbappé (PSG) darf sich Hoffnungen auf einen Triumph machen.

Das größte Kontingent stellt Champions-League-Sieger Manchester City, das neben Haaland auch noch den Argentinier Julian Alvarez, den Portugiesen Bernardo Silva, den Spanier Rodri sowie den Belgier Kevin De Bruyne entsendet.

Keine deutsche Spielerin dabei - Spanien dominiert

Bei der Wahl zur Weltfußballerin fehlt dagegen eine deutsche Spielerin. Mit insgesamt vier Akteurinnen ist Spanien nach dem Triumph bei der WM 2023 in Neuseeland und Australien auf der 15 Spielerinnen umfassenden Vorauswahl vertreten.

Darunter auch Jennifer "Jenni" Hermoso, die nach dem 1:0 gegen England bei der Siegerehrung vom damaligen spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales gegen ihren Willen auf den Mund geküsst worden war. Infolge dieses "Kuss-Skandals", der zu weltweiten Schlagzeilen führte, trat Rubiales von seinem Amt zurück. Jenni zur Seite stehen zudem Aitana Bonmati, Salma Paralluelo sowie Maria "Mapi" Leon. Letztere kam bei der WM aber nicht zum Einsatz, da sie im Jahr 2022 aus Protest gegen den ehemaligen Nationalcoach Jorge Vilda aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war.

Ter Stegen und Berger stehen zwischen den Pfosten zur Wahl

Dagegen werden bei den beiden Wahlen zum Welt-Torhüter und Welt-Torhüterin deutsche Farben vertreten sein. Bei den Männern wurde Barca-Keeper Marc-André ter Stegen nominiert, bei den Frauen Chelseas Ann-Katrin Berger. Anders bei der Wahl zum Welttrainer und Welttrainerin. Bei den Trainern dürfte wohl kein Weg an Champions-League-Sieger Pep Guardiola vorbeiführen, Außenseiterchancen hat Luciano Spalletti, der Napoli in Italien zur Meisterschaft führte.

Im Frauenbereich fehlt Weltmeistercoach Jorge Vilda, der im Zuge des Kuss-Skandals entlassen wurde und auch zuvor wegen seines Führungsstils heftiger Kritik bis hin zu einem Spielerinnenstreik ausgesetzt war. Deswegen läuft wohl vieles auf den vierten Triumph von Sarina Wiegman hinaus, die Niederländerin führte England bis ins WM-Finale.

Die Nominierten zum FIFA-Weltfußballer im Überblick

Julián Alvarez (Argentinien); Marcelo Brozovic (Kroatien); Kevin De Bruyne (Belgien); Ilkay Gündogan (Deutschland); Erling Haaland (Norwegen); Rodrigo (Rodri); Hernandez Cascante (Spanien); Khvicha Kvaratskhelia (Georgien); Kylian Mbappé (Frankreich); Lionel Messi (Argentinien); Victor Osimhen (Nigeria); Declan Rice (England); Bernardo Silva (Portugal).

Die Nominierten zur FIFA-Weltfußballerin im Überblick

Aitana Bonmati (Spanien); Linda Caicedo (Kolumbien); Rachel Daly (England); Kadidiatou Diani (Frankreich); Caitlin Foord (Australien); Mary Fowler (Australien); Alex Greenwood (England); Jennifer Hermoso (Spanien); Lindsey Horan (USA); Amanda Ilestedt (Schweden); Lauren James (England); Sam Kerr (Australien); Mapi Leon (Spanien); Hinata Miyazawa (Japan); Salma Paralluelo (Spanien); Keira Walsh (England)

Die Nominierten zum FIFA-Welttrainer - Frauen

Peter Gerhardsson (Schweden); Jonatan Giraldez (Spanien); Tony Gustavsson (Schweden); Emma Hayes (England); Sarina Wiegman (Niederlande)

Die Nominierten zum FIFA-Welttrainer - Männer

Pep Guardiola (Spanien); Simone Inzaghi (Italien); Ange Postecoglou (Australien); Luciano Spalletti (Italien); Xavi (Spanien)

Die Nominierten zur FIFA-Welttorhüterin

Mackenzie Arnold (Australien); Ann-Katrin Berger (Deutschland); Catalina Coll (Spanien); Mary Earps (England); Christiane Endler (Chile); Zecira Musovic (Schweden); Sandra Paños García-Villamil (Spanien)

Die Nominierten zum FIFA-Welttorhüter

Yassine Bounou (Marokko); Thibaut Courtois (Belgien); Ederson (Brasilien); André Onana (Kamerun); Marc-André ter Stegen (Deutschland)

Zudem werden auch die Nominierten in der Kategorie "Fanpreis" bekanntgegeben: Zur Wahl stehen die Fans von Club Atletico Colon de Santa Fe (Argentinien), Fran Hurndall (England) sowie Miguel Angel, Fan von Millonarios (Kolumbien).

In allen Kategorien können die Fans auf der FIFA-Website bis zum 6. Oktober ihre Stimmen abgeben. Weiterhin werden die Gewinner und Gewinnerinnen von einer internationale Jury aus allen Nationaltrainern der Frauen- und Männerauswahlen, den Kapitäninnen und Kapitänen sowie je einem Fachjournalist pro Gebiet, das ein Nationalteam vertritt, gewählt.

Die Gewinner und Gewinnerinnen der "The Best FIFA Football Awards 2023" werden auf einer Gala Anfang des kommendes Jahres geehrt. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.