FIFA wehrt sich gegen Kritik am CAS-Urteil

Sowohl hinter als auch vor den Kulissen tobt weiterhin der Kampf um die neuen FIFA-Regeln für Spielervermittler. Nun reagiert der Weltverband gegenüber dem kicker auf Kritik der Agenten.

Denn diese hatten beispielsweise in Person des Rechtsanwalts Dr. Gregor Reiter, der die europäische Beratervereinigung EFAA vertritt und auch der FIFA-Expertengruppe angehört, der "FIFA agent working group", dem Internationalen Sportgerichtshof CAS sowie dem Weltverband Intransparenz unterstellt, weil es keine öffentliche Anhörung gab. Nun hält Dr. Jan Kleiner, Director of Football Regulatory beim Weltverband, dagegen: "Was die FIFA vermeiden will, weil es weder im Sinne der Klubs noch der Berater oder Spieler ist, ist ein Flickenteppich. Daher sehen wir den CAS als die richtige Instanz, weil er das weltweit anerkannte, unabhängige Sportschiedsgericht ist. Ob eine Anhörung öffentlich stattfindet, ändert daran nichts. Für die FIFA war und ist maximale Transparenz wichtig und die haben wir, weil die FIFA stets verlangt hat, dass das Urteil sofort nach dem Spruch vollständig publiziert wird."

Reiter hatte das Urteil auch inhaltlich heftig kritisiert, etwa weil die FIFA im Vortrag eine Wettbewerbsbeschränkung einräumte, obwohl das CAS-Panel zuvor erklärt hatte, dass die Klägerin, die erst 2020 gegründete Beratervereinigung PROFAA, eine solche nicht hatte nachweisen können. Andere Experten wie der Sport- und Kartellrechtsexperte Dr. Martin Stopper verteidigten das Urteil, wonach der CAS die Regularien für vereinbar mit dem Wettbewerbsrecht hält.

Auch an der PROFAA entzündete sich Kritik. Denn wirklich wichtige und entsprechend umsatzstarke Berateragenturen scheinen in dieser Organisation nicht vertreten zu sein, anders als beispielsweise in der EFAA, die ebenso eine Protestnote gegen FIFA und CAS verfasste. FIFA-Jurist Kleiner unterstreicht dagegen: "Es ist letztlich wohl schwierig zu sagen, ob eine bestimmte Organisation alle Agenten weltweit vertritt. Das aber ist Sache der Agenten. Die PROFAA ist eine anerkannte, internationale Agenten-Organisation und sie hat es der FIFA im Verfahren vor dem CAS keinesfalls leicht gemacht - im Gegenteil."

Hauptsacheverfahren vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf wird mit Spannung erwartet

Mit Spannung erwartet wird das Hauptsacheverfahren vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf, wo die FIFA in Berufung gegangen ist, nachdem das Landgericht (LG) Dortmund die Regularien per einstweiliger Verfügung ausgehebelt hatte. Gewissermaßen parallel legte das LG Mainz dem Europäischen Gerichtshof EuGH in Luxemburg Fragen zur Klärung auf europäischer Ebene vor. In der Sache geht es um viele Millionen Euro. Denn die FIFA möchte das Salär für Agenten auf drei respektive sechs Prozent von Transfersummen und Gehältern begrenzen. Schätzungen zufolge fließt weltweit pro Jahr mehr als eine Milliarde Euro in die Spielerberaterbranche.