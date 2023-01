FIFA verzichtet bei der Frauen-WM auf deutsche Schiedsrichterinnen

Wenn vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland die Frauen-WM über die Bühne geht, wird kein Spiel von einer deutschen Schiedsrichterin geleitet, wie aus einer FIFA-Liste vom Montag hervorgeht. Katrin Rafalski ist aber dennoch bei der WM dabei.

Katrin Rafalski vertritt den DFB an der Seitenlinie bei der Frauen-WM. picture alliance / PaetzelPress

Bei der WM-Endrunde 2019 in Frankreich stellte der DFB mit Bibiana Steinhaus-Webb und Riem Hussein noch zwei Schiedsrichterinnen, 2023 in Australien und Neuseeland wird keine deutsche Unparteiische eine Partie leiten. Lediglich Katrin Rafalski (Baunatal) wird als Schiedsrichter-Assistentin den DFB vertreten, Marco Fritz (Korb) wird als Video-Schiedsrichter dabei sein.

zum Thema Frappart und das größte Kompliment beim historischen Debüt

"Wie immer war Klasse das oberste Gebot. Die aufgebotenen Spieloffiziellen sind die besten der Welt", meinte FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina, der 33 weibliche Referees, 55 Assistentinnen sowie 13 männliche und erstmals sechs weibliche Video-Offizielle für die WM benannt hat: "Von den aufgebotenen Spieloffiziellen erwarten wir eine konsequente und intensive Vorbereitung auf das Turnier."

Rafalski bringt Turnier-Erfahrung mit. 2019 war sie als Assistentin von Steinhaus-Webb, die ihre Karriere inzwischen beendet hat, im Einsatz. Bei der EM 2022 in England war die 40-Jährige an der Seite von Hussein (42/Bad Harzburg) in Einsatz.

Das Aufgebot der Schiedsrichterinnen bei der WM wird von Stephanie Frappart angeführt, die in Katar Ende 2022 Geschichte schrieb, als sie als erste Frau ein WM-Spiel der Männer pfiff. Frappart leitete das Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica (4:2).