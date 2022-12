FIFA vermeldet weltweite TV-Rekorde - Hype in Portugal

Die FIFA hat am Donnerstag einen Überblick über verschiedenste weltweite TV-Rekorde gegeben. In Portugal scheint der Hype besonders groß zu sein.

Hoffen und Bangen bei der WM: Die Euphorie in Portugal, Japan und den Niederlanden ist groß. imago images (3)

Eine WM im Winter - und keiner schaut hin? Das hatten so mancher Fußballfan in Deutschland vor dem Turnier in Katar erwartet. Und tatsächlich fallen die deutschen TV-Zahlen bislang zuweilen enttäuschend aus. Weswegen sie vielleicht auch in der von der FIFA verbreiteten Meldung gespickt mit TV-Rekorden fehlen.

Der Hype bei DFB-Gegner Japan ist groß. Das am Ende überraschend verlorene Gruppenspiel gegen Costa Rica (0:1) sahen in der Heimat durchschnittlich 36,37 Millionen Zuschauer. Dies übertraf die Zahlen beim sensationellen Sieg gegen Deutschland um über 10 Millionen und war damit um 74 Prozent höher als die durchschnittliche Zuschauerzahl japanischer Gruppenspiele bei der WM 2018.

In Spanien war der Run auf den Vergleich mit Deutschland groß: Die Übertragung des zweiten Gruppenspiels (1:1) erreichte einen Marktanteil von 65 Prozent. Die 11,9 Millionen Zuschauer übertrafen alle Gruppenspiele von vor vier Jahren.

Meistgesehene TV-Übertragung in den Niederlanden

In Südkorea verfolgten 11,14 Millionen Menschen das Auftaktspiel gegen Uruguay. Die Zahl an TV-Zuschauern stieg damit im Vergleich zum Durchschnitt der WM-Gruppenspiele 2014 um 97 Prozent, im Vergleich zu Russland immerhin um 18 Prozent. Auch in den Niederlanden waren die Fans heiß auf die WM. 76,6 Prozent aller Fernsehzuschauer sahen das 1:1 gegen Ecuador - die meistgesehene TV-Übertragung des Landes im Jahr 2022.

In der Hoffnung auf den ersten WM-Titel für Cristiano Ronaldo fieberten in Portugal beim Gruppenspiel gegen Uruguay (2:0) so viele TV-Zuschauer wie noch nie zuvor bei einem WM-Spiel mit. Insgesamt verfolgten 5,35 Millionen Zuschauer mindestens eine Minute der Berichterstattung. Der Marktanteil lag bei 69,5 Prozent. Über 80 Prozent der Portugiesen haben während der WM mindestens eine Minute des Turniers verfolgt.

Über 80 Prozent sehen Argentinien-Mexiko

Auch in den USA wächst das Interesse am Fußball stetig. Die Partie gegen England (0:0), das Mutterland des Fußballs, war mit 19,65 Millionen Zuschauern bei FOX das meistgesehene Männer-Fußballspiel bislang im US-Fernsehen. In Kanada verfolgten 4,33 Millionen TV-Zuschauer das Duell mit Kroatien bei einem Marktanteil von 68,7 Prozent.

In Argentinien war der Hype auf das WM-Spiel gegen Mexiko derweil besonders groß, das Land stand regelrecht still. Durchschnittlich verfolgten 8,48 Millionen Zuschauer die Partie bei einem überragenden Marktanteil von 81,3 Prozent. Die Zahlen überstiegen das Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien (1:2) um fünf Prozent und jedes Gruppenspiel der WM 2018.