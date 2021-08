FIFA verbietet Auswärtsfans in der WM-Qualifikation

Wenn der neue Bundestrainer Hansi Flick erstmals an der Seitenlinie stehen wird, werden keine Fans aus Deutschland dabei sein. Das hat die FIFA untersagt.

Bereits Anfang September geht die Mission von Hansi Flick los, in der WM-Qualifikation stehen die Auswärtsspiele in Liechtenstein (2. September, 20.45 Uhr) und in Island (8. September, 20.45 Uhr) an. Mitreisende DFB-Fans wird es hierbei allerdings nicht geben.



Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, lässt die FIFA aufgrund hoher Corona-Infektionszahlen in Europa keine Gästefans zu den WM-Qualifikationsspielen zu.

Somit muss die deutsche Nationalmannschaft, deren neue Zeitrechnung nach dem Ende der Ära Joachim Löw nun mit Flick beginnt, bei ihren Partien im schweizerischen St. Gallen gegen Liechtenstein und eben in Island auf ihre Anhänger verzichten. Das Heimspiel gegen Armenien am 5. September (20.45 Uhr) in Stuttgart findet dann ebenfalls ohne Fanunterstützung der Gäste statt, hier werden aber ein paar tausend Fans zugelassen sein.

Die Entscheidung der FIFA, keine Gästefans zuzulassen, betrifft erst einmal nur die anstehenden Begegnungen im September.