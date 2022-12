FIFA und eFootball im Duell: Die Enttäuschungen des Jahres

2022 geht zu Ende und auch im eSport wollen wir einen Blick zurück werfen. Bei den Enttäuschungen des Jahres sind zwei große Namen vorne mit dabei.

Bei einem dieser Namen handelt es sich um FIFA. Die Fußballsimulation von EA SPORTS ist seit Jahren ein Erfolg, auch FIFA 23 brach wieder die Rekorde des Vorgängers. Wirtschaftliche Bestmarken bedeuten allerdings nicht zwangsläufig, dass sich der kanadische Ableger des US-amerikanischen Mutterkonzerns Electronic Arts nicht immer wieder grobe Schnitzer erlaubt.

Fehlerflut in FIFA hält an

Eine Tradition, die sich bis Herbst zunächst in FIFA 22 fortsetzte, ehe FIFA 23 nahtlos anschloss - und das bereits vor dem Release des eigentlichen Spiels. Denn obwohl insgesamt ein solides Spiel mit guten Verbesserungen, nehmen die Aussetzer immer wieder Überhand. In FIFA 23 besonders enttäuschend: Fehler werden teilweise überhaupt nicht ausgemerzt.

So ist seit nunmehr fast fünf Wochen bekannt, dass diverse der World Cup Icons ihrem echten Vorbild entweder kein Stück ähneln, oder direkt aussehen wie andere Legenden. Fehlerbehebung? Fehlanzeige. Auch der im Zuge des überarbeiteten Chemie-Systems oftmals kritisierte Spielmodus "FUT Draft" wartet weiterhin auf ein Update. Bleibt nur zu hoffen, dass der Entwickler seine Kräfte bündelt, um mit EA SPORTS FC ein souveräneres Bild abzugeben.

eSport in eFootball unmöglich

Dass das Auftreten von EA SPORTS einmal mehr verhältnismäßig folgenlos blieb, lag auch daran, dass sich Konkurrent Konami anschickte, die Unbeholfenheit des Mitbewerbers noch zu überbieten. Bereits 2021 war eFootball an den Start gegangen und desaströs gescheitert. Es hagelte harsche Kritik aus den Reihen der Profis, aber auch von Casuals. Im Dezember musste gar der eFootball-eSport eingestellt werden. Zu schlecht war die Fußballsimulation, als dass man einen verlässlichen Wettbewerb hätte durchführen können.

Wieso eFootball trotzdem in unseren Enttäuschungen des Jahres 2022 auftaucht? Es dauerte noch bis April, ehe der Release von Version 1.0 für erste Besserung sorgte. Aus eSport-Sicht war der Schaden zu diesem Zeitpunkt aber bereits angerichtet. Der Turnierkalender war nicht mehr zu retten, zahlreiche Spieler litten unter Ungewissheit aufgrund ihrer Vertragslaufzeiten.

Favorit verliert trotz 'Faker'

Leiden musste 2022 auch einer der größten eSportler der Welt: Sang-Hyeok 'Faker' Lee. Der League-of-Legends-Superstar gehört zu den erfolgreichsten Gamern aller Zeiten. Im Juli stellte er einen unfasslichen Rekord auf, indem er sich den 500. Sieg seiner Karriere sicherte - nachdem er bereits im Februar als erster LoL-Profi in die Geschichte einging, der es auf 700 Ligaspiele brachte.

Entsprechend groß waren die Hoffnungen von 'Faker' und seinem Team, T1, auf den Titel bei den LoL-Worlds, der Weltmeisterschaft in League of Legends. Und tatsächlich lief für den Titelfavoriten zunächst alles nach Plan: Die Gruppenphase dominierte die koreanische Mannschaft nach Belieben, und auch in der K.o.-Runde waren Lee und Kollegen nicht zu stoppen - bis es im Endspiel zur Sensation kam: Gegen das als absoluter Underdog durchs Turnier gegangene DRX verspekulierten sich 'Faker' und T1 bei den Picks und unterlagen schlussendlich.

DFB-Duo sagt arrivederci

Nicht ganz so groß wie die Erwartungshaltung gegenüber T1 war im Sommer die gegenüber der deutschen FIFA-Nationalmannschaft, als es in Kopenhagen um den FIFAe Nations Cup ging. Die Länder-WM in Dänemark hätte allerdings das Potenzial zur ganz großen Krönung gehabt, hatte sich zwei Wochen zuvor doch Umut 'Umut' Gültekin zum Einzelweltmeister gekürt.

Gemeinsam mit Mustafa 'xMusti19' Cankal ging es in die Mission Doppel-Weltmeisterschaft. Doch das Unterfangen geriet frühzeitig in Gefahr. In der Gruppenphase entwickelte sich eine echte Achterbahnfahrt, die jedoch mit dem Hoch des Gruppensiegs endete. Weitere Erfolgserlebnisse sollten aber nicht mehr folgen. Im Achtelfinale gab es für das DFB-Doppel gegen Italien ein wahres Debakel. Einem 0:1 im Hinspiel folgte ein sattes 0:4 in der zweiten Partie, welche die doppelten Titelhoffnungen jäh beendete.

Was sind eure eSport-Enttäuschungen des Jahres 2022? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und freut euch auf weitere Rückblicke zu den Aufregern, Überraschungen, Skandalen und GewinnerInnen des Jahres.