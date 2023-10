FIFA-Teilerfolg im Milliardenstreit mit Spielerberatern

In dem Rechtsstreit um die neuen Regeln für Fußballspielervermittler (FFAR) hat die FIFA einen Teilerfolg errungen. Denn die Europäische Kommission stellt sich in der Sache an die Seite des Weltverbandes.

Das geht aus einem Schriftsatz der Kommission an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hervor, den der kicker einsehen konnte. So heißt es in den Schlussfolgerungen des Dokuments, dass das EU-Recht so auszulegen sei, dass es Regeln eines Sportweltverbandes nicht entgegen stehe, die - beispielsweise - folgenden Inhalt hätten: "Spielervermittlern wird verboten, im Zusammenhang mit dem Abschluss einer Transfervereinbarung und/oder eines Arbeitsvertrags Spielervermittlungsdienstleistungen oder sonstige Dienstleistungen zu erbringen und dafür vergütet zu werden von a) dem abgebenden Verein und dem aufnehmenden Verein, b) dem abgebenden Verein und dem Spieler, c) allen beteiligten Parteien (abgebender Verein, aufnehmender Verein und Spieler)." Das bedeutet, dass die Kommission das von der FIFA gewollte Mehrparteienvertretungsverbot für unbedenklich hält.

Ebenso übrigens die Provisionsobergrenze, die das Gros der Agenten am heftigsten ärgern dürfte, wie die Kommission ausführt: "(…) es wird verboten, Vergütungen für Spielervermittler zu vereinbaren oder an Spielervermittler zu zahlen, die eine prozentual an der Transfersumme oder der Jahresvergütung dieses Spielers berechnete Obergrenze übersteigen, wie in Art. 15 Abs. 2 der FIFA Football Agent Regulations (FFAR) vorgesehen (…)".

Versehen ist diese Passage allerdings mit Einschränkungen, etwa der folgenden: "Soweit (…) die Festlegung der konkreten Höhe der Kommissionsdeckelung (unter Berücksichtigung der mit Blick auf die Höhe der Bemessungsgrundlage vorgesehenen Abstufung) nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung der berechtigterweise verfolgten Ziele erforderlich erscheint". Das heißt im Umkehrschluss, dass die FIFA sehr konkret darlegen muss, was sie mit ihren Obergrenzen für Provisionen bezweckt. Im konkreten Fall dürfte sie vor allem mit finanziellen Auswüchsen auf dem stark umkämpften und zuletzt quasi unregulierten Beratermarkt argumentieren. Beinahe 600 Millionen Euro an Einnahmen erwirtschafteten Spielerberater 2022 mit internationalen Transfers. Mindestens noch einmal die gleiche Summe dürfte für nationale Wechsel geflossen sein, laut Experten eher mehr.

Agenturen wehren sich gegen neue Beschränkungen

Gegen die im Frühjahr teileingeführten, neuen Beschränkungen waren mehrere Agenturen Sturm gelaufen. Während der Internationale Sportgerichtshof CAS die FIFA bestätigte, sprach das Landgericht (LG) Dortmund eine einstweilige Verfügung gegen die FFAR aus und später sogar Ordnungsgelder gegen FIFA und DFB. Im Januar 2024 geht die Sache in der nächsten Instanz vor das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf. Parallel hatte sich das ebenfalls angerufene LG Mainz an den EuGH gewandt.

Auch die Einschätzung des LG Dortmund, wonach die FFAR ein "Hardcore-Kartell" darstellen würden, teilt die Kommission nicht. Diese Bezeichnung, so heißt es in einer Fußnote, "erscheint - ohne dass dem Begriff insoweit ein zusätzlicher Erkenntniswert in rechtlicher Hinsicht zukäme - dagegen angesichts der auch legitimen Zielsetzungen (dazu unten) als überzeichnet".

Auch die Wiedereinführung der Lizenz scheint für die Kommission unproblematisch, sofern Verurteilungen von Spielervermittlern für geringere Delikte nicht zu einem lebenslangen Ausschluss von der Tätigkeit führen und sich die Berater nicht in einem Maße den FIFA-Regeln unterwerfen müssen, das gegen EU-Recht verstoßen würde.

Insgesamt ist der Schriftsatz also ein Teilerfolg für die FIFA gegen die klagenden Agenturen, darunter die RRC-Sports-GmbH aus dem Firmen-Imperium von Rogon-Mitgründer Roger Wittmann. Allerdings sind die Ausführungen der Kommission keineswegs bindend für den EuGH, sondern stellen lediglich eine Empfehlung dar.