FIFA-Referee Zwayer pfeift Bundesliga-Eröffnungsspiel

FIFA-Referee Felix Zwayer wird das Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern am Freitagabend leiten. Das gab der DFB am späten Mittwochnachmittag bekannt.

Wenn am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bremen der Anpfiff ertönt, steht Felix Zwayer im Fokus. Der FIFA-Referee aus Berlin leitet sein zweites Pflichtspiel in der Saison 2023/24 - bereits am vergangenen Sonntag hatte er das spektakuläre 4:3 des Hamburger SV bei Drittligist Rot-Weiss Essen gepfiffen.

In der vergangenen Saison hatte Zwayer insgesamt 14 Bundesliga-Partien hauptverantwortlich begleitet, dabei 60 Gelbe und eine Rote Karte verteilt (kicker-Notenschnitt 3,25). Darunter waren auch zwei Spiele der Bayern und eines von Werder: Der Münchner Sieg auf Schalke (2:0, kicker-Note 2,0), die FCB-Niederlage in Mainz (1:3, kicker-Note 1,5) sowie die Bremer Pleite in Augsburg (1:2, kicker-Note 2,5).

Mehr Berührungspunkte zwischen Zwayer und Bremen hatte es allen voran in der Saison 2019/20 gegeben. Der 42-Jährige hatte damals die Bundesliga-Partien gegen Düsseldorf (1:3, kicker-Note 2,0) und Schalke (1:0, kicker-Note 3,5), das DFB-Pokal-Aus in Frankfurt (0:2, kicker-Note 2,0) sowie das Relegations-Hinspiel gegen Heidenheim (0:0, kicker-Note 3,0) geleitet. Speziell bei den Partien auf Schalke und in Frankfurt war der damalige Werder-Coach Florian Kohfeldt heftiger mit dem Schiedsrichter aneinandergeraten.

Weniger Einsätze mit Bremer Beteiligung

2020/21 pfiff Zwayer nur ein Pflichtspiel der Bremer, 2021/22 derer zwei und in der vergangenen Saison nur das besagte in Augsburg. Unterstützt wird der Berliner am kommenden Freitag von seinen Assistenten Stefan Lupp und Marcel Pelgrim. Vierter Offizieller ist Dr. Robert Kampka, als Videoassistent fungiert Benjamin Brand.

Die weiteren Bundesliga-Ansetzungen für den 1. Spieltag wird der DFB in den kommenden Tagen bekanntgeben.