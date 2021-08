FIFA-Profi 'Phenomeno' verlässt SK Gaming und 1. FC Köln

Nach zwei Jahren endet die Zeit von Michael 'Phenomeno' Gherman in Köln. Der FIFA-Profi sucht nach einer neuen sportlichen Heimat und äußert Titel-Ambitionen.

Besonders bei Mannschaftswettbewerben überzeugte der erprobte FIFA-Spieler. Die abgelaufene Saison der VBL Club Championship schloss der 1. FC Köln - auch dank 'Phenomeno' - auf dem zweiten Platz der Nord-West-Division ab. Bei der Endrunde war anschließend im Halbfinale Schluss. Auch in der ersten Auflage des DFB-ePokal kam Gherman im Team weit, dort reichte es schließlich für den zweiten Platz.

Ein Pokal war 'Phenomeno' während seiner Zeit in Köln allerdings nicht vergönnt. Gerade bei Einzel-Wettbewerben lieferte der Mönchengladbacher stets solide Leistungen ab, ohne jedoch herauszustechen. Bester Beweis dafür war sein Achtelfinal-Aus beim Virtual Bundesliga Grand Final 2021.

In seiner Abschiedsnachricht betonte der Xbox-Spieler seine Qualitäten im Doppel. Die genannten Mannschaftswettbewerbe hätten diese Stärke unterstrichen. Nun "wird es Zeit für einen Titel" - so zumindest das Ziel von 'Phenomeno'. Zuvor muss allerdings ein neues Team her.

Die nächste berufliche Heimat von Gherman scheint noch nicht festzustehen. Zumindest bittet der FIFA-Spieler auf Twitter um Retweets seines Posts und verweist auf sein Management KiNG eSports. Zusätzlich betreiben seine ehemaligen Kollegen bei SK Gaming Werbung für den 26-Jährigen. Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos schrieb etwa: "Einer Bereicherung für jedes Team."

