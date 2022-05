FIFA-Profi 'NikLugi': Bundesliga-TOTS-Team "viel besser als die letzten Jahre"

FIFA-Profi Niklas 'NikLugi' Luginsland gibt im Gespräch mit kicker eSport einen Einblick darüber, welche TOTS-Karten seine Favoriten sind. Trotz mäßigem Saisonverlauf bei Borussia Dortmund hat es ihm in FUT ein BVB-Akteur besonders angetan.

FIFA-eSportler 'NikLugi', hier mit seinen Heidenheimer-Teamkameraden, gibt seine Einschätzung zum Team of the Season in FIFA 22 Ultimate Team. instagram.com/nik_lugi

Mit einem überwältigenden Erfolg wurde er im Januar zur FIFAe-Persönlichkeit des Jahres 2021 gewählt. Der Content-Creator sprach mit kicker eSport über seine Einschätzung des bisherigen Team-of-the-Season-Events (TOTS) in FIFA 22 Ultimate Team (FUT)

TOTS sorgt für frischen Wind - Rewards haben Luft nach oben

Generell seien in jedem TOTS "viele starke Karten enthalten". Dadurch sehe man "viele unterschiedliche Karten, wodurch die Vielfalt in den Teams jetzt wieder gegeben" ist.

Genau diese Diversität in den Aufstellungen mache den eigentlichen Reiz an FUT aus. Darüber hinaus gäbe es "viele überragende Spielerkarten kostenlos zu erspielen und SBCs für niedrige Preise, das macht schon Spaß." Lediglich bei den Belohnungen in der Weekend League habe es EA verpasst, die Rewards entsprechend anzupassen:

"Du kannst mit neun oder elf Siegen dieselben Karten ziehen, wie mit 16 Siegen. Das finde ich schon schade. Für einen guten Rang sollte man entsprechend belohnt werden."

Von allen Ligen-TOTS gefiel ihm die Bundesliga am besten. "Viel besser als die letzten Jahre" sei das Team. Über einen Dortmund-Spieler schwärmt er besonders:

BVB-Youngster der TOTS-Überflieger im Mittelfeld

"Jude Bellingham ist für mich der beste Mittelfeldspieler im Spiel. Er hat genau das Spielermodell, das ich mag." Kein Fan sei er vom Spielermodell N'Golo Kantes, stattdessen brauche er Akteure "im Mittelfeld mit einer Präsenz auf dem Platz." Darüber hinaus sei der Engländer sehr beweglich und er könne auch "irgendwie noch Finesse-Schüsse", obwohl er im Spiel eigentlich nicht über dieses Merkmal verfüge.

Und geht es mal gegen andere Profis, kann 'NikLugi' auch mit dem BVB-Youngster auf seine Taktik zurückgreifen: "Wenn man gegen gute Gegner spielt, erzielt man die allermeisten Tore, wenn man einen Spieler in den Strafraum schickt und den per Flanke findet". Weil Bellingham "schnell und groß genug ist und dadurch Kopfballduelle für sich entscheidet", eigne er sich perfekt dafür.

Alles in allem gibt 'NikLugi' dem TOTS in FIFA 22 "eine 7,5 von 10 - ich habe in den Streams tatsächlich wieder Spaß".

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.