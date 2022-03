FIFA Pro Clubs: Hat EAs Stiefkind das größte Potenzial?

Drei Jahre wurde der FIFA-Modus Pro Clubs seitens EA SPORTS wenig beachtet. Zum neuen Ableger änderte sich das. Nur ein Strohfeuer oder liegt vor der Spielvariante die ganz große Zukunft? Darüber diskutiert die Runde im kicker eSport Talk.

Die Konsole angeworfen, FIFA 22 gestartet - jetzt lautet nur noch die Frage: Welchen Modus spiele ich? Volta, Ultimate Team oder den Karrieremodus? Doch am Ende des Untermenüs ragt eine weitere Spielvariante hervor: Pro Clubs.

Anders als in FIFA gewohnt, steuert die Person am Controller kein ganzes Team, sondern nur einen selbst erstellten Spieler - zusammen mit zehn weiteren Freunden oder Kollegen. Doch lange ließ EA SPORTS den Spielmodus verstauben, ehe das Entwicklerstudio zu FIFA 22 das Staubtuch auspackte.

Nach über drei Jahren gab es ein Upgrade. Nun können die Nutzer auch weibliche Spielerinnen erstellen, mit Tormusik, Farben zu Linien, Tornetzen etc. ihren Verein optimieren und in allen Matchformen Erfahrungspunkte sammeln.

Hat die Dinge, "die den Fußball ausmachen"

Längst überfällig, dass der Modus aufpoliert wird. So bietet er Vorteile - gar welche, die der echte Fußball nicht hat. Im kicker eSport Talk zum Thema "eSport und Fußballfans - wie passt das zusammen?" nannte Patrick Baur Pro Clubs als Beispiel, um eine Brücke zu Fußballromantikern zu schlagen, die mit eSport und FIFA erstmal nichts anfangen können.

"Hier geht's um Taktik, Teambuilding, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung - all die Dinge, die den Fußball ausmachen", erklärte der Geschäftsführer der Doppelpass Digital GmbH. Welche Zukunft hat also das Stiefkind von EA? Lange nicht beachtet und stets im Schatten der anderen Modi, aber jetzt mit der großen Zukunft?

Zu diesem Thema lädt Host Christian Gürnth. Mit dabei unter anderem der bereits erwähnte Patrick Baur und Alex Stange. Er coacht das Pro-Clubs-Team des VfL Bochum. Komplettiert wird die Runde von Trader Jan 'GamingAlm' Bergmann.

On air geht es am heutigen Donnerstag ab 19:30 live auf Twitch. Wie gewohnt könnt ihr euch in die Diskussion einklinken - der Chat steht euch für Fragen und Kommentare offen.

