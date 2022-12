FIFA leitet Verfahren gegen Argentinien und Niederlande ein

Nach dem hitzigen Viertelfinalduell zwischen Argentinien und der Niederlande hat die FIFA Ermittlungen gegen beide Verbände eingeleitet.

Wie der Weltverband am Samstag mitteilte, werde den Argentiniern mögliche Verletzungen des Artikels 12 (Fehlverhalten von Spielern und Betreuern) sowie auch des Artikels 16 (Ordnung und Sicherheit bei Spielen) vorgeworfen. Bei den Niederländern geht es dagegen nur um ein mögliches Fehlverhalten von Spielern und Betreuern.

Die Partie vor 88.235 Zuschauern im Lusail Stadion wurde mit zunehmender Spielzeit immer hitziger. In die ohnehin intensiven Zweikämpfe schlich sich die eine oder andere Unsportlichkeit ein. Gegen Ende der regulären Spielzeit kam es dann zu einer ersten Rudelbildung - mehrere tumultartige Szenen sollten bis zum endgültigen Ende noch folgen. Zudem gifteten sich die Spieler auch während des Elfmeterschießens an, das die Südamerikaner mit 4:3 für sich entscheiden konnten. Nach Spielschluss gerieten dann Spieler und auch Offizielle beider Teams noch einmal ziemlich heftig in die Haare - nicht nur verbal, auch körperliche Attacken soll es gegeben haben.

Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz hatte Schwerstarbeit zu verrichten, der Spanier verteilte insgesamt 14 Gelbe Karten an Spieler, zwei an Funktionäre sowie nach Abpfiff eine Gelb-Rote Karte an Dumfries. Damit wird das zweite Viertelfinale der WM 2022 in die Annalen der Weltmeisterschaften eingehen, denn noch nie wurden so viele Gelbe Karten in einer Partie gezeigt.

Die FIFA hat nun zu untersuchen, ob Mateu Lahoz und seinem Team bei seiner Spielleitung und insbesondere bei der Rudelbildung nach Abpfiff klare Regelverstöße übersehen haben. Sollte dies der Fall sein, droht Spielern beider Teams noch eine nachträgliche persönliche Strafe.