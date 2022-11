FIFA lehnt dänischen Wunsch nach Menschenrechtsbotschaft ab

Die dänische Nationalmannschaft wollte beim Training in Katar Trikots mit einer Menschenrechtsbotschaft tragen. Die FIFA lehnte den Wunsch allerdings ab.

Mit dem Slogan "Human Rights for all" (Menschenrechte für alle) wollte die dänische Nationalelf bei der WM 2022 in Katar trainieren. Wie der dänische Fußball-Verband (DBU) am Donnerstag aber der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau mitteilte, hat die FIFA dem Ansinnen nicht entsprochen. Ein Verbandssprecher bestätigte das Nein des Weltverbands.

Dänemark gehört zu jenen Nationen, in denen die WM wegen der Menschenrechtslage in Katar besonders kritisch betrachtet wird. Der DBU sorgte bereits mit der Gestaltung der WM-Trikots für Aufsehen. Ein Satz ist statt traditionell in Rot-Weiß ganz in Schwarz gehalten, das Markenzeichen des Herstellers und das Logo des Verbands sind nur schwer zu erkennen. Mit den Shirts soll ein Zeichen gegen Ausbeutung gesetzt werden.

FIFA-Handbuch untersagt das Tragen oder Zeigen politischer Botschaften

Im November 2021 teilte der DBU mit, dass die Sponsoren ihren Platz auf den Trikots für politische Botschaften freimachten. Laut dem rechtlichen Handbuch der FIFA ist das Tragen bzw. Zeigen von politischen Botschaften aber untersagt.

Dänemark spielte eine überragende Qualifikation, gewann zunächst die ersten neun Partien mit einem Torverhältnis von 30:1. Erst das bedeutungslose letzte Spiel gegen Schottland ging mit 0:2 verloren. Bei der WM spielt "Danish Dynamite" in der Gruppe D mit Australien, Frankreich und Tunesien.