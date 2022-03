FIFA-Kongress: Kein Ausschluss des russischen Verbands

Der FIFA-Kongress hat den russischen Verband nicht ausgeschlossen. Ein ukrainischer Vertreter war derweil nur per Video zugeschaltet - und richtete einen eindringlichen Appell an die Fußball-Welt.

Auf dem 72. Kongress der FIFA, der in Doha (Katar) stattfindet, wurde der russische Verband nicht ausgeschlossen. Stattdessen konnte die russische Delegation um Generalsekretär Alexander Alajew wie gewohnt an der Sitzung teilnehmen. Auch die russische Flagge wurde gehisst. Unter Tagesordnungspunkt vier ("Suspendierung oder Ausschluss eines Mitgliedsverbands") wurden nur die bestehenden Suspendierungen der Verbände von Pakistan, Simbabwe und Kenia verlängert.

Mannschaften aus Russland sind allerdings aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine von allen Wettbewerben der FIFA (wie auch der UEFA) ausgeschlossen. Entsprechend durfte die russische Auswahl auch nicht an den WM-Play-offs teilnehmen.

Aufruf aus der Ukraine: "Wir möchten keinen Luftalarm hören, wir wollen wieder Fangesänge"

Ukrainische Delegierte waren für den FIFA-Kongress nur online zugeschaltet. "Wir möchten keinen Luftalarm hören, wir wollen wieder Fangesänge. Wir wollen wieder volle Stadien statt zerbombter Städte - das sind unsere Ziele", sagte Verbandspräsident Andrij Pawelko in einer eingespielten und vorab aufgenommen Video-Botschaft, die ihn mit einer schusssicheren Weste zeigte. Pawelko, der auch Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees ist, bedankte sich für den Zuspruch aus aller Welt: "Jede Geste des Mitgefühls und der Unterstützung tragen wir in unseren Herzen. Das bedeutet uns sehr viel."

FIFA-Präsident Infantino hatte in seiner Eröffnungsrede zunächst vermieden, klar Position gegen die Invasion in der Ukraine zu beziehen. Vor der üblichen Schweigeminute bat der 52-Jährige die Delegierten lediglich, "an die zu denken, die ihr Leben in der Pandemie und in den militärischen Konflikten auf der ganzen Welt, verloren haben".

Infantino: WM in Russland war "ein großartiger Erfolg"

Später rief er Politiker auf der ganzen Welt dazu auf, "Konflikte und Kriege" zu beenden. "Für unsere Kinder, für unsere Zukunft. Bitte, geht in den Dialog - auch mit dem schlimmsten Feind", sagte Infantino. Er glaube an "die Kraft des Fußballs, Menschen zusammenzubringen und kulturelle Grenzen zu überwinden" - und ging dann doch noch auf die russische Invasion ein.

Der Krieg in der Ukraine lasse ihn "mit schwerem Herzen" zurück, sagte der Schweizer und verwies auf seine letzte Europameisterschaft als UEFA-Generalsekretär im Jahr 2012 in Polen und Ukraine. Die WM 2018 in Russland, die er bereits als FIFA-Präsident mitverantwortet hatte, sei "ein großartiger Erfolg" gewesen, "sportlich wie kulturell", sagte Infantino: "Aber offensichtlich hat sie nicht die Probleme der Welt gelöst, sie hat nicht einmal die Probleme in der Region gelöst, keinen bleibenden Frieden herbeigeführt." Er sei nicht "so naiv" zu glauben, der Fußball könne alle Probleme lösen. Aber die FIFA wolle ihre "kleine Rolle" dabei spielen, Menschen zusammenzubringen.