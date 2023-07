FIFA hebt Suspendierung Simbabwes auf

Nach mehr als einem Jahr hat die FIFA die Sperre gegen den nationalen Verband Simbabwes aufgehoben. Allerdings muss das afrikanische Land noch Maßnahmen ergreifen.

Simbabwe kann an der anstehenden WM-Qualifikation Afrikas teilnehmen. imago images/ZUMA Wire

Denn wie die FIFA am Dienstag mitteilte, werde ein Komitee eingesetzt, das unter anderem die Anpassung der Strukturen von Simbabwes Verband (ZIFA) an die FIFA-Statuten sicherstellen und den Umbau sowie die Neuwahl der Führungsebene begleiten soll.

Im Februar 2022 war Simbabwe von der FIFA wegen unzulässiger Einflussnahme der Regierung suspendiert worden. Die Regierung hatte zuvor das komplette Führungsgremium des Verbandes aufgelöst. Die Vorwürfe gegen die Verbandsspitze lauteten auf Veruntreuung von Staatsgeldern, zudem sollen mehrere Fälle des Missbrauchs von Frauen durch Fußballfunktionäre nicht untersucht worden sein. Eine derartige Einmischung einer Regierung in die Verbandsstrukturen ist laut FIFA-Statuten aber verboten und wurde deshalb sanktioniert. Neben Simbabwe wurde im Februar 2022 auch der nationale Verband Kenias wegen ähnlicher Vorkommnisse suspendiert, diese wurde bereits im November 2022 aufgehoben.

Die über einjährige Zwangspause hat den Fußball in Simbabwe hart getroffen und auch finanziell ein Loch gerissen. Doch Sportministerin Kirsty Coventry wollte am Dienstag nach der Rückkehr auf die internationale Bühne den Blick wieder nach vorne richten: "Es hat sich zu 110 Prozent gelohnt, dass wir uns jetzt endlich zusammensetzen und uns auf einen Weg einigen können, der uns als Land weiterbringt", sagte sie.

Die Aufhebung der Suspendierung kommt gerade noch rechtzeitig, damit Simbabwe an der anstehenden Qualifikation Afrikas zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen kann. Am Donnerstag findet die Auslosung für die afrikanischen Qualifikationsspiele statt. Allerdings konnte sich das südafrikanische Land noch nie für eine WM qualifizieren.