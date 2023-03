FIFA belegt Köln offenbar mit Transfersperre

Der 1. FC Köln darf womöglich in den kommenden beiden Transferperioden keine Spieler verpflichten. Das hängt mit einem Wechsel vor über einem Jahr zusammen.

Noch ist die Nachricht nicht bestätigt, für den 1. FC Köln wäre sie in jedem Fall ein Schock: Wie die "Bild" berichtet, hat die FIFA gegen den Bundesligisten eine Transfersperre für die kommenden beiden Wechselperioden ausgesprochen, also für die gesamte Saison 2023/24.

Das ist demnach die Folge einer Neuverpflichtung, die der FC Anfang 2022 getätigt hatte. Damals war das slowenische Stürmertalent Jaka Cuber von Olimpija Ljubljana in die Jugendabteilung der Kölner gewechselt. Im Raum steht, dass der FC den zu jener Zeit 16-Jährigen zum Vertragsbruch anstiftete. Kurz nachdem er seinen Vertrag in Ljubljana gekündigt hatte, soll er in Köln unterschrieben haben - Olimpija sei damit eine signifikante Ablösesumme entgangen.

Dem Bericht zufolge verurteilte die FIFA den FC dazu, 54.000 Euro an Olimpija zu zahlen und sperrte Cuber, der in dieser Saison in der U-19-Bundesliga West in 13 Einsätzen 13-mal traf, mit sofortiger Wirkung für vier Monate. Noch deutlich drastischere Folgen hätte der Auszug, den die "Bild" aus dem FIFA-Urteil zitiert: Dem Beklagten "wird für die nächsten zwei vollständigen und aufeinanderfolgenden Registrierungsperioden nach der Zustellung der vorliegenden Entscheidung untersagt, neue Spieler zu registrieren, sei es auf nationaler oder internationaler Ebene".

Weder von Kölner noch von FIFA-Seite gibt es bislang Offizielles zu dem Urteil. Offenbar prüft der FC bereits einen Einspruch.

Im Februar 2019 war der FC Chelsea zu einer Transfersperre über ein Jahr belegt worden, damals ging es um gleich 29 Verstößen gegen die Regularien zur Verpflichtung Minderjähriger. Vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS erwirkten die Blues seinerzeit eine Halbierung auf eine Wechselperiode. Zuvor hatten auch schon andere Klubs wie Manchester City, Real oder Atletico Madrid vor dem CAS erreicht, dass Transfersperren verkürzt, aufgeschoben oder ganz aufgehoben wurden.