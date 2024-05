FIFA, 2K und FIFA 2K25: Was ist dran am Gerücht?

Der X-Post eines ghanaischen Videospiel-Händlers hat für Aufruhr in der Gaming-Szene gesorgt: 2K soll sich die Lizenz für das nächste FIFA-Spiel gesichert haben. Was ist dran?

Wenn ein X-Account seine Reichweite mit nur einem Post gegenüber dem üblichen Durchschnitt etwa verhundertfacht, muss wohl ein echter Coup gelungen sein. Und auf den ersten Blick scheint es auch so: Der ghanaische Videospiel-Retailer MohPlay Inc verkündete am vergangenen Freitag, 2K Games habe sich die FIFA-Lizenz gesichert - und arbeite demnach an FIFA 2K25.

Kein Konjunktiv, keine Fragezeichen, aber auch keine Quellenangabe: Woher MohPlay Inc diese Information haben will, wird nicht ersichtlich. "Die Partnerschaft ist bestätigt", behauptet der Verkäufer. Darüber hinaus soll FIFA 2K25 noch in diesem Jahr erscheinen - "passend zur Weltmeisterschaft 2026". Ein offizielles Statement der FIFA oder von 2K gibt es dazu nicht. Dabei hatte sich Gianni Infantino jüngst mal wieder zur Videospiel-Zukunft der FIFA geäußert.

Die Quelle ist kein renommierter Szene-Insider

Es dauerte nicht lange, bis viele - auch größere - Gaming-Medien auf den Zug aufsprangen und den vermeintlichen Leak verbreiteten. Meist zwar im Konjunktiv, der dem ursprünglichen X-Post fehlt. Aber oft auch ohne Einordnung, was mit dieser unbelegten Behauptung nun anzufangen ist.

MohPlay Inc ist nicht als renommierter Szene-Insider bekannt, der schon diverse Entwicklungen des Markts punktgenau vorhergesagt hat. Auch unterhält die Retail-Plattform keine dezidierte News-Sparte, deren Mitarbeiter journalistischen Prinzipien folgen. Der X-Account dient in erster Linie als Werbemöglichkeit, um neue Angebote im eigenen Shop zu befeuern. Hin und wieder werden auch aktuelle Geschehnisse aus dem Gaming-Kosmos aufgegriffen.

Die Verkündung einer möglichen Partnerschaft zwischen FIFA und 2K Games ist daher mit Vorsicht zu genießen. Gerade weil keinerlei Quellen genannt werden und völlig unklar ist, woher diese Erkenntnis stammen soll. Zum jetzigen Stand ist es lediglich die Behauptung eines Videospiel-Verkäufers, dessen informatives Netzwerk dahingehend nicht seriös eingeschätzt werden kann.

2K von Anfang an Favorit - aber es gibt Zweifel

Was nicht bedeutet, dass MohPlay Inc - mögliche Insider-Einblicke hin oder her - nicht Recht behalten könnte. 2K gilt seit der Trennung von FIFA und EA SPORTS als Favorit auf die Nachfolge der Kanadier. Das Unternehmen hat sich mit unter anderem NBA 2K und WWE 2K einen Namen als Publisher für Sport-Simulationen gemacht. Für ein Spiel der angepeilten Größenordnung, die es erfordern würde, um mit EA SPORTS FC zu konkurrieren, kommen nicht allzu viele andere Entwickler infrage.

Fragezeichen ergeben sich auf der 2K-Spur angesichts der Preise zur Lizenzierung: EA SPORTS soll auch aus monetären Gesichtspunkten die Zusammenarbeit mit der FIFA beendet haben, obgleich das nicht der Hauptgrund gewesen sein soll. Der Fußball-Weltverband habe die jährlichen Kosten für den lizenzierten Publisher angeblich mehr als verdoppeln wollen - auf über 300 Millionen US-Dollar. Kann 2K diese Summe tatsächlich stemmen? Die FIFA könnte inzwischen natürlich auch reduziert haben.

Eine weitere Möglichkeit würde durch den rasant wachsenden Gaming-Markt in Saudi-Arabien eröffnet: Die finanziellen Mittel könnten unter Mithilfe des dortigen Staatsfonds PIF zur Verfügung gestellt werden. Ob das Königreich dann direkt einen Entwickler aus seinem Umfeld stellen oder nur in die Kooperation eingebunden würde, wäre offen. Dass FIFA und Saudi-Arabien auch hinsichtlich des Gamings gut miteinander können, zeigten die FIFAe Finals 2023 einmal mehr.

Release 2024 passt zum alten FIFA-Zeitplan

Bliebe der Release-Termin, den MohPlay Inc noch für 2024 verkündet. Was zumindest mit den bereits vor einiger Zeit geäußerten Plänen der FIFA übereinstimmt. Ein "neues großes FIFA-Simulationsfußballspiel für 2024" hatte Infantino schon vor über einem Jahr angekündigt. Bei den jüngsten Ausführungen des Spitzenfunktionärs war allerdings keine Rede mehr von einem Zeitraum.

Sollte eine Veröffentlichung tatsächlich noch in diesem Jahr anstehen, hat der Weltverband den entsprechenden Entwickler vermutlich schon weit vor der finalen Trennung mit EA SPORTS gefunden. Ohne die Programmierungsgrundlagen der Kanadier dürfte seit dem Ende von FIFA 23 kaum ein fertiger und konkurrenzfähiger Titel auf die Beine gestellt worden sein. Und genau das ist die Ambition der FIFA - schließlich soll das neue Spiel ja "das Beste" werden.