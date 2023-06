FIFA 23: "Widerlich" - Marokko-Trainer klagt über fehlende Visum-Hilfe

'HugeBody' konnte bei den FIFAe Play-offs in London nicht antreten. Der Grund: Visum-Probleme. Der marokkanische Coach beschwerte sich daraufhin bei Twitter.

Der marokkanische FIFA-Coach Bassy 'BassyS' Saad schrieb sich am Freitag in Rage. Das Ziel der Wut: Die Veranstalter der FIFAe Global Series Play-offs. Dort wurde am Wochenende ermittelt, welche 24 Akteure zur Einzel-Weltmeisterschaft fahren dürfen.

Ausgetragen wurde die letzte Qualifikationsetappe in London, bei der eigentlich auch zwei Ägypter hätten teilnehmen sollen. Angetreten war jedoch nur John 'K1John' Mouneer - Mohamed 'HugeBody' Abdelrahman konnte nicht an den Start gehen. Der Grund: Visum-Probleme.

Widerlich! Wie würdet ihr euch fühlen, wenn all eure harte Arbeit wegen Visum-Problemen umsonst war? Bassy 'BassyS' Saad, Coach von Marokko

Das brachte Saad auf die Palme, der auf Twitter seinen Zorn freien Lauf ließ: "Widerlich! Wie würdet ihr euch fühlen, wenn all eure harte Arbeit wegen Visum-Problemen umsonst war?" Das sei die Spitze des Eisbergs, denn "nicht nur, dass wir in Afrika kein wettbewerbsfähiges Ökosystem haben - selbst wenn unsere Spitzenspieler es zur FIFAe-WM-Qualifikation schaffen, bekommen sie keine Hilfe für ihr Visum."

"So viele unbeantwortete Fragen..."

In einem Kommentar auf seinen Tweet legte er nach: "Es ist eine Schande zu sehen, dass unsere afrikanischen Spieler, obwohl sie sich das ganze Jahr über sehr angestrengt haben, nicht an dem Turnier teilnehmen können, das zur Weltmeisterschaft qualifiziert. Was ist das für eine Botschaft für unsere Region, in der es so viele Talente gibt? An wen sollen wir uns wenden? So viele unbeantwortete Fragen..."

'HugeBody' sei nicht der erste, der aufgrund solcher Probleme aufgeben musste. Saad spricht davon, dass es immer wieder afrikanische Spieler treffe - zuletzt im vergangenen Jahr. Teilweise hat er damit recht. Zur Gruppenphase 2022 nicht angetreten waren die Ägypter Ahmed 'xHalawa' Halawa und Seif 'xKandil' Kandil aber auch Ali 'alikwtx' Alenezi aus Kuwait und Mark 'Marko' Brijeski aus Australien. Ob aus Visa-Gründen oder anderen lässt sich nicht mehr rückschließen.

Der betroffene Abdelrahman kommentierte die Vorgänge selbst nicht, gab dem Tweet von 'BassyS' aber einen Like und teilte diesen. Von der FIFA beziehungsweise EA SPORTS gibt es zu den Vorwürfen keine Stellungnahme. Profiteur des Dilemmas war der amtierende Vize-Weltmeister Nicolas 'nicolas99fc' Villalba, der als Gegner von 'HugeBody' ein Freilos bekam. Immerhin: Mit 'K1John' konnte sich ein Ägypter für die Endrunde im Juli qualifizieren.