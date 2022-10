FIFA 23: Was ändert sich eigentlich mit adaptiven Spielerwechseln?

EA SPORTS hat FIFA 23 zahlreiche kleinere und größere Updates verpasst. Eines davon ist der adaptive Spielerwechsel. Wir verraten, was genau dieser mit sich bringt.

Der Ball zappelt im Netz, der gegnerische Angreifer dreht ab und jubelt, die Niederlage ist besiegelt. Ärgerlich - besonders wenn die Chance überhaupt nur deshalb entstanden ist, weil ihr zuvor einen Verteidiger angewählt habt, den ihr gar nicht haben wolltet. Dieses Problem kennt wohl jeder FIFA-Spieler.

Nur Stick-Wechsel profitieren

In FIFA 23 sollen euch die neuen adaptiven Spielerwechsel helfen, für mehr Präzision zu sorgen. Vorab: Diese gibt es nur, wenn ihr mit dem rechten Stick eure Akteure wechselt. Verwendet ihr hierzu ausschließlich die linke Schultertaste (L1|LB), bringt euch die neue Funktion also nichts. Allerdings solltet ihr euch vielleicht überlegen, euch die Verwendung des rechten Sticks anzutrainieren, da ihr dadurch freier in eurer Wechselentscheidung seid.

Doch welche Vorteile bietet das adaptive Wechseln eigentlich? Ganz einfach: Ihr könnt präziser steuern, über welche Distanz ihr einen neuen Spieler anwählt. Denn je länger ihr den rechten Stick in eine Richtung gedrückt haltet, desto weiter springt euer Cursor über das Feld.

Wollt ihr also von einem Innenverteidiger zum nächsten wechseln, müsst ihr den Stick nur kurz antippen. Wollt ihr einem Flankenwechsel eures Gegners folgen, haltet ihr den rechten Stick hingegen länger in die Richtung des gewünschten Spielers gedrückt und springt so beispielsweise von Links- zu Rechtsverteidiger.

Essenzielle Einstellungen

Doch Obacht: In welche Richtung ihr den Stick drücken müsst, ist ebenfalls von einer Einstellung abhängig. Ihr könnt nämlich auswählen, ob ihr euch anhand des Balles oder des Spielers, den ihr gerade kontrolliert, orientieren wollt. Je nachdem, was ihr wählt, führt ihr die Wechsel entsprechend nach rechts von eurem jetzigen Spieler oder dem Spielgerät aus.

Um die verschiedenen Spielerwechsel-Optionen auszuprobieren, geht ihr einfach im Hauptmenü in die Einstellung und wählt dann "Steuerung anpassen" aus. Dort scrollt ihr nach unten, bis ihr die Optionen zum adaptiven Wechseln findet, das ihr natürlich auch direkt dort wieder deaktivieren könnt, falls es euch nicht gefällt.

Eine Chance hat sich das neue Wechsel-System jedoch verdient. In unserem ersten Gameplay-Test stellte es für uns eine sinnvolle Neuerung dar - und vielleicht kann es mit etwas Übung auch euch helfen, ein paar frustrierende Gegentreffer weniger zu schlucken.