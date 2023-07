FIFA 23: "Viermal von meinem Sohn verkauft" - LFC-Legende Barnes reagiert auf seine FUT-Karte

Normalerweise sind Reaktionen von Profis auf ihre FIFA-Werte ein Klassiker zum Start eines neuen Teils. Deutlich später gab es eine solche von John Barnes, dessen Sohn zumindest in FUT nicht wirklich von seinem Vater angetan zu sein scheint.

Zehn Jahre verbrachte John Barnes in seiner Karriere beim FC Liverpool. Mit den Reds gewann er in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends zwei Meisterschaften, zwei FA-Cups, einen Ligapokal und vier Supercups. Den Status als Ikone in der FIFA-Reihe von EA SPORTS hat er sich damit wahrlich verdient.

Mit 60 Jahren schneller als Darwin

Im Kreise der Icons zählt Barnes jedoch nicht unbedingt zu den gefragtesten Helden vergangener Tage. Dabei bietet der heute 59-Jährige durchaus für die Spielmeta brauchbare Werte. Etwa ein Tempo von 90, das ihn in einem Video der Datenbank Futbin sichtlich erfreute. "Ich bin fast 60 und schneller als Darwin Nunez", kommentierte er den Wert schmunzelnd. Der Uruguayer bringt es in jener Kategorie auf eine Bewertung von 89. Zu wenig für Barnes: "Mein Wert ist richtig, aber seiner ist definitiv falsch."

Noch stärker ist "Digger", wie er aufgrund eines Charakters der Serie "Dallas" genannt wurde, in Sachen Dribbling. Hier bringt er es auf eine 91 und toppt damit den aktuell vielleicht besten Dribbler der Reds, Mohamed Salah. "Dribbling war mein Ding", weiß Barnes, relativiert jedoch: "Aber als ich gespielt habe, waren die Plätze matschig und die Gegenspieler haben versucht, dich zu treten. Also sah ich vermutlich etwas besser aus."

Weniger gut kommt der gebürtige Jamaikaner in Sachen Abschluss weg. Sein Rating von 87 weiß der Linksfuß, der auch lange für Watford auflief, jedoch einzuordnen: "Wenn ich geschossen habe, habe ich meistens mit dem rechten Fuß geschossen. Ich habe öfter geflankt als zu schießen." Deshalb sei er dennoch zufrieden mit dem Schuss-Wert.

Diese Leute haben keine Ahnung, wovon sie reden. John Barnes über seinen Defensiv-Wert in FIFA 23

Ganz anders verhält es sich in der Defensive. Klassischerweise sind Offensivspieler hier schwach bewertet, bei Barnes hat es für eine 45er Bewertung gereicht. Angesichts seiner fußballerischen Anfänge in der Innenverteidigung für den quirligen Dribbler nicht nachzuvollziehen. "Diese Leute haben keine Ahnung, wovon sie reden", so Barnes. Ihm sei zwar bewusst, dass Abwehrarbeit bei Angreifern vernachlässigt werde, aber "ich bin enttäuscht, das muss ich zugeben".

Deutlich positiver lief es für ihn derweil in Sachen Passen. "Ich weiß, dass mein Passspiel toll war, glaube aber nicht, dass es so anerkannt gewesen ist", gab sich der 59-Jährige etwas defensiver, ehe ihm die 85 ein breites Lächeln ins Gesicht zauberte: "Bescheidenheit zahlt sich aus."

Ausgezahlt hat sich für Barnes auch die Ära, in der er gespielt hat. Zumindest bezogen auf den Physis-Wert seiner Karte, den EA SPORTS ebenfalls mit 85 beziffert. "Als ich gespielt habe, musste man physisch stark sein. Sogar die Flügelspieler. Man bekam keine Freistöße, es gab keine Schwalben und die Verteidiger haben einen am laufenden Band getreten, also musste man dagegenhalten. Daher überrascht mich das nicht."

Irritierter Barnes auf der Transferliste seines Sohnes

Ganz im Gegensatz zum Gesamtrating seiner Karte, die eine 89 ziert. "Ich verstehe nicht, wie das funktioniert", so ein ein sichtlich irritierter Barnes, der umso freudiger auf das gute Ergebnis reagierte. "Die einzige Sache, bei der ich das Gefühl habe, unterbewertet zu sein, ist das Verteidigen", kommentierte Barnes seine Bewertung in einem weiteren Video, in dem er auf Kommentare der Community zu seiner FIFA-23-Karte reagierte.

Etwas anders sieht das derweil wohl Barnes' Sprössling: "Ich habe einen 12-jährigen Sohn, der mich viermal verkauft hat. Ich wusste gar nicht, dass man (Karten, Anm. d. Red.) verkaufen kann - und schon gar nicht seinen Vater -, aber er hat mich tatsächlich viermal verkauft." In den heimischen vier Wänden bedarf also wohl noch etwas Überzeugungskraft.