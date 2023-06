FIFA 23: Vier aus acht - Schmidts Benfica stellt halbes Liga-Portugal-TOTS

EA SPORTS versüßt Benfica Lissabon den portugiesischen Meistertitel mit vier TOTS-Karten. Das Team von Roger Schmidt stellt die Hälfte der Pack-Auswahl für FIFA 23 Ultimate Team (FUT) - nicht aber die stärksten Objekte.

Acht TOTS-Karten aus der Liga Portugal sind seit Sonntagabend aus den FUT-23-Packs zu ziehen, die Hälfte der Spieler steht beim Meister Benfica Lissabon unter Vertrag. Die vom deutschen Trainer Roger Schmidt trainierte Mannschaft hatte am Ende zwar nur zwei Punkte Vorsprung auf den FC Porto. Ernsthafte Zweifel am Titelgewinn waren in den vergangenen Wochen aber nicht aufgekommen.

Mit 83 Toren stellt Benfica die erfolgreichste Offensive der Liga Portugal, mit nur 20 Gegentoren zudem die stabilste Defensive. Entsprechend wurden im TOTS auch Profis berücksichtigt, die an beiden Statistiken maßgeblich beteiligt sind. Mit einer Gesamtbewertung von 92 sind Joao Mario und Alejandro Grimaldo ausgestattet. Letzterer wechselt im Sommer in die Bundesliga zu Bayer 04 Leverkusen.

Brutale Torgefahr aus unerwarteten Positionen

Dass die Werkself mit Grimaldo einen interessanten Spieler erhält, zeigt ein Blick auf die Zahlen: Der Linksverteidiger verabschiedete sich mit herausragenden 16 Scorerpunkten aus Portugal. Auch Joao Mario interpretierte seine Position im zentralen Mittelfeld außergewöhnlich offensiv. Der 30-Jährige erzielte 17 Tore und bereitete neun weitere vor - Platz drei unter den Top-Torschützen wie unter den Top-Scorern.

Treffsicherer präsentierte sich bei Benfica mit 19 Treffern nur Goncalo Ramos (91), der ebenfalls eine TOTS-Karte erhalten hat. Am anderen Ende des Feldes sorgte Nicolas Otamendi (91) beim Hauptstadtklub für Ordnung. Der Weltmeister und Kapitän hielt die Innenverteidigung zusammen. Mit seinen 35 Jahren brachte er neben dem 19-jährigen Kollegen Antonio Silva die nötige Erfahrung im Defensivverbund ein.

Goncalves und Taremi übertreffen Benfica

Numerisch beherrscht Benfica mit vier aus acht Spielern für die Packs das Liga-Portugal-TOTS. Hinsichtlich der Gesamtbewertung steht jedoch ein Duo über dem Meister-Quartett. Pedro Goncalves (94) von Stadtrivale Sporting spielte mit 15 Treffern und zwölf Assists seine dritte starke Saison in Folge. Mehdi Taremi (93) vom FC Porto sicherte sich derweil mit 22 Toren die Auszeichnung als bester Schütze.

Zudem haben es Ricardo Horta (90) von Sporting Braga sowie Taremis Teamkollege Diogo Costa (89) ins Liga-Portugal-TOTS geschafft. Mit Otavio (90) ist ein weiterer Porto-Spieler über Aufgaben zu holen. Darüber hinaus ist Hector Bellerin (91) von Sporting am Sonntag als TOTS-Moments-Objekt via SBC erschienen. Das portugiesische Oberhaus dürfte die Reihe der Ligen-TOTS in FIFA 23 abrunden.