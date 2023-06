FIFA 23: "Verstehe den Sinn überhaupt nicht" - Award-Gewinner in der Kritik

Gemeinsam mit dem Ultimate TOTS sollen die Award-Gewinner die TOTS-Zeit in FIFA 23 schließen. Allerdings sorgen die lila Karten für Irritationen: Nachvollziehbarkeit und Transparenz bleiben auf der Strecke.

Heiß war die abschließende TOTS-Woche in FIFA 23 erwartet worden. Schließlich lässt sich EA SPORTS zum Ende des Events nicht lumpen und fährt nochmal mit dem Ultimate TOTS auf, einem "Best of" der bisherigen TOTS-Teams. Darin befinden sich die besten Karten der Promo aus den Top-5-Ligen: England, Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien.

Neue Spezialobjekte irritieren die Community

Dieses Jahr haben sich zudem noch "Award-Gewinner" dazugesellt. Mit diesen sollen Torschützenkönige, die besten Schlussmänner und jeweiligen Spieler der Saison aus besagten Ligen geehrt werden. Jedoch erhalten explizit nur solche Spieler Items, die auch Teil des Ultimate TOTS sind. Ausgewählte Weltstars wie Kylian Mbappé oder Robert Lewandowski verfügen daher aktuell über zwei extrem hoch bewertete Spezialkarten in FIFA 23. Und doch zeigt sich die Spielerschaft irritiert von den lilafarbenen Items.

Ich glaube, die Leute haben definitiv mehr erwartet. NickRTFM

Denn diese unterscheiden sich bis auf die neue Farbe so gut wie gar nicht von den TOTS-Gegenstücken. In den Face Stats, den sechs übergeordneten Werten auf jeder Karte, gibt es keinerlei Unterschiede. Auch das Gesamtrating ist gleich, nicht einmal das Porträt auf den Objekten wurde verändert. Entsprechend viel Unverständnis brachten auch große Szene-Namen wie etwa US-Streamer 'NickRTFM' den neuen Objekten entgegen: "Ich verstehe überhaupt nicht, was der Sinn dieser Karten ist. Ich glaube, die Leute haben definitiv mehr erwartet."

In eine ähnliche Kerbe schlug auch der britische YouTuber und Streamer Craig 'NepentheZ' Douglas. "Sie sind komplett identisch zu den TOTS-Karten - bis auf die Farbe. Ich verstehe das Konzept nicht." Hat EA SPORTS also einfach dieselben Karten nochmal in anderer Farbe veröffentlicht? Teilweise. Vergleicht man beispielsweise Erling Haaland in seinen beiden Versionen miteinander, gleichen sich die Karten wie ein Ei dem anderen. Die Farbe ausgenommen, handelt es sich bis auf den letzten Wert um exakt dasselbe Objekt.

Schaut man andernorts ganz genau hin, kann man aber vereinzelt minimalste Unterschiede erkennen. Diese dürften allerdings kaum zu bemerken sein - und verlaufen teilweise entgegen der Erwartung. Jude Bellingham verfügt beispielsweise in seiner TOTS-Version über eine Freistoßpräzision von 72. Sein Award-Gewinner-Item verzeichnet hier eine 63er Bewertung. Führt man sich vor Augen, dass die Auszeichnung als Spieler der Saison deutlich schwerer zu erhalten ist als ein Platz im Team of the Season, ist dies nicht wirklich nachvollziehbar.

Transparenz verzweifelt gesucht

In der Kritik stehen zudem die undurchsichtigen Packwahrscheinlichkeit der sehr guten, aber auch entsprechend seltenen Karten. "Award-Gewinner werden in ausgewählten Packs erhältlich sein", hieß es dazu vage formuliert von EA SPORTS in einer Ankündigung der neuen Items. Dabei soll es sich um Packs aus dem Ingame-Shop handeln, die für Echtgeld gekauft werden können, aber auch um frei erspielbare Packs.

Die Krux: Ob eine Chance auf einen Award-Winner besteht und wie große diese ist, wird nur für Shop-Packs verlässlich aufgeschlüsselt. Wie hoch die Packwahrscheinlichkeit in einem erspielten Pack ist, und ob es überhaupt zu den "ausgewählten" Packs gehört, ist nicht einsehbar. Zwar kann man die Shop-Wahrscheinlichkeiten für äquivalente erspielte Packs übernehmen, jedoch gibt es eine Vielzahl an anderen erspielbaren Packs, denen so nicht beizukommen ist.

Was sind EAs Packwahrscheinlichkeiten wert?

Ohnehin ist außerdem fraglich, was die Angaben des Entwicklers bringen. Es ist etwa nicht nachzuvollziehen, wie mit den Spielern verfahren wird, die derzeit eine TOTS- und Award-Gewinner-Version haben. Verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit auf diese Topstars? Und wie viel würde das überhaupt ändern? "Wenn die ursprüngliche Chance, eine solche Karte zu ziehen, 0.001 Prozent beträgt und sie jetzt auf 0.002 Prozent verdoppelt wurde, ist das nicht wirklich eine Verbesserung", bringt 'NepentheZ' es mit süffisantem Unterton auf den Punkt.

Angaben wie diese findet man nur im Ingame-Shop. EA SPORTS

Fakt ist: Aus den angegebenen Wahrscheinlichkeiten lässt sich nicht viel herleiten. Wirft man einen Blick in den Ingame-Shop, in dem feinsäuberlich aufgelistet ist, welcher Kauf die Chance auf einen Award-Gewinner bringt, werden zwar die Wahrscheinlichkeiten für TOTS- und Award-Gewinner-Karten ausgegeben. Schlussfolgerungen und Vergleiche verbitten sich allerdings.

Schließlich beinhaltet das Ultimate TOTS auch Spieler, die kein Award-Winner-Item haben. Darüber hinaus umfasst die angegebene Wahrscheinlichkeit auch das Rest-der-Welt-TOTS. Die deutlich schwächeren, günstigeren und weniger seltenen Karten aus dieser Auswahl verzerren das Bild massiv. In Sachen Transparenz und Nachvollziehbarkeit verdient sich das neue Event somit keinen Award.