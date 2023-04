FIFA 23: Verschlechtern versteckte Verletzungen eure Spieler?

Aus dem Nichts lässt euer Topstürmer in FIFA 23 Ultimate Team plötzlich jeden Hochkaräter aus? Dann werft einen Blick in eure Companion App. Dort wollen User eine Erklärung für Leistungseinbrüche gefunden haben.

Kracht es in FIFA 23 heftiger, kann es auch mal Verletzungen geben. In FUT sorgen diese gerade für Aufsehen. kicker eSport/EA SPORTS

Es sind ärgerliche Augenblicke, die in FUT stets für große Verwunderung sorgen: Im Spiel zuvor noch getroffen wie am Fließband und ein schier unüberwindliches Abwehrbollwerk gestellt, scheinen die virtuellen Akteure in der nächsten Partie wie ausgewechselt. Mögliche Erklärungsansätze innerhalb der Community sind vielfältig und rangieren von Serverproblemen bis hin zu aktivem Eingreifen von EA SPORTS durch Scripting oder Momentum.

Entdeckung in der Companion-App sorgt für Aufsehen

Derzeit unterstellen einige findige FIFA-Fans dem kanadischen Studio, durch versteckte Verletzungen dafür zu sorgen, dass Spieler nicht an ihr Leistungsmaximum herankommen. Auslöser der Debatte ist eine Entdeckung in der Begleitapp zu Ultimate Team. In dieser kann via Smartphone oder am Rechner auf fast alle Funktionen des Online-Modus' zugegriffen werden, darunter auch das Teammanagement. Dort lässt sich aktuell bei einigen Karten erkennen, dass sie verletzt sein sollen.

Ausrüstungsitems zur Heilung der Verletzung lassen sich den betroffenen Akteuren jedoch nicht verabreichen. Ein Problem, das sich auch im Hauptspiel nicht lösen lässt. Hier werden die mutmaßlichen Verletzungen nämlich gar nicht erst angezeigt.

Für einige Spieler Grund genug, eine unlautere Einflussnahme seitens EA SPORTS' zu vermuten. "Die drei Spieler, die in der App verletzt sind, sind genau dieselben drei Spieler, die ich zuletzt anschreien wollte, weil sie so verdammt grauenhaft waren", heißt es etwa von einem Reddit-User zu der Theorie. Auch große Content-Creator wie 'NickRTFM' nehmen sich dem Thema an. Doch kann da wirklich was dran sein?

EA SPORTS dementiert stets Einflussnahme

Fakt ist: EA SPORTS wehrte sich in der Vergangenheit rigoros gegen vergleichbare Vorwürfe: Momentum oder Scripting wurden vom Entwickler mehrfach dementiert und im Zuge von FIFA 21 sogar vor einem Gericht bestritten. Und auch in diesem Fall scheint an der Verschwörungstheorie nicht wirklich etwas dran zu sein.

Viel wahrscheinlicher ist es, dass es sich um einen visuellen Fehler in der App handelt, die jeher von Bugs heimgesucht wird - welche dieses Jahr schon vor Release des eigentlichen Spiels zu Tage traten. Grund für die variierenden oder abnehmenden Leistungen der virtuellen Profis dürften eher die im Verhältnis stetig besser werdenden Promo-Karten und die FIFA-Server sein, die auch in der Weekend League für Probleme sorgen. Entsteht ein verzögerter Input, missrät schnell ein eigentlich sicher geglaubter Pass oder Abschluss und auch das Zweikampfverhalten ist beeinträchtigt.

Verletzte Spieler oder angeschlagene Server?

Auch eine gute eigene Verbindung ist dabei leider keine Garantie, verschont zu bleiben. Das liegt an der "Lag Compensation", die EA in einigen Online-Titeln verwendet und im Rahmen von Apex Legends sehr anschaulich erläuterte. Kompakt zusammengefasst soll diese Technologie unverhältnismäßige Ping-Differenzen ausgleichen. Ein Verfahren, bei dem laut eigener Auskunft Spieler mit niedrigem Ping gegenüber Spielern mit hohem Ping "nicht immer im Vorteil sind und darum manchmal Unsinn erleben". Ausgleichende Ungerechtigkeit sozusagen.

In FIFA-Ablegern lässt sich die Lag Compensation beispielsweise in Form des sogenannten "Rubber-Banding" beobachten. Hierbei scheint das Spiel kurzzeitig langsamer zu laufen oder ganz zu stoppen, ehe es, wie ein gespanntes Gummiband, das nach vorne schnellt, in zu hohem Tempo wieder in die Gegenwart "vorspult". Ein Problem, das man auch als "Speed up Lags" kennt.

Mit diesen technischen Problemen im Hinterkopf fallen einige FIFA-Spieler derzeit wohl dem Bestätigungsfehler, oder "confirmation bias", zum Opfer. Dieses psychologische Phänomen beschreibt den Umstand, Informationen so auszuwählen, zu ermitteln und zu interpretieren, dass sie eine bereits getroffene Annahme bestätigen und die eigenen Erwartungen erfüllen. Sorgen also eigentlich schwächere eigene Leistungen, bessere gegnerische Teams und Spieler, sowie anhaltende Server-Probleme für Leistungseinbrüche, wird die mögliche Begründung bevorzugt, die das eigene Bild am meisten bestätigt. Ein Bild, das in diesem Fall fehlerhaft scheint.