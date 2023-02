FIFA 23: Verschenkt EA aus Versehen Future-Stars-Karte? Werte geleakt

Bevor das Team zwei der Future Stars an den Start geht, ist bereits eine Karte geleakt worden. Zudem berichten Nutzer auf Reddit, diese geschenkt bekommen zu haben. Um wen es sich handelt und wer einen Blick in den FUT-Kader werfen sollte.

Nachdem vergangene Woche das erste Team der Future Stars in FIFA Ultimate Team (FUT) den Auftakt feierte, steht die nächste Auswahl bereit. Einen Frühstart hat scheinbar Iker Bravo von Real Madrid hingelegt - wie es scheint, zum Glück von Besitzern seiner Bronzekarte.

Denn wie viele Nutzer, die diese Standardversion Bravos haben, auf Reddit berichten, wurde die Karte in die wohl kommende Future-Stars-Ausführung umgewandelt. Das heißt, diese kann auf dem Transfermarkt für Ingame-Währung verkauft werden. Angesichts der immens verbesserten Stats ein ziemlicher Gewinn für die Spieler. Hat Bravos Bronzekarte eine Gesamtbewertung von 64, prangt auf der neuen Spezialvariante eine 86. Werft also unbedingt einen Blick in euren Verein, vielleicht profitiert auch ihr.

Genauer Einblick im Dreamsquad

Zumindest der Leak und die Werte lassen sich bestätigen, denn: Sucht man im Dreamsquad nach Bravo, erscheint statt der Bronze- die Spezialkarte. Dadurch gibt es vorab auch Einblick in die genauen Werte.

Aufrufen könnt ihr diese Karte im Kader-Menü, anschließend gebt ihr über die Suchmaske im Vereinsbereich Iker Bravo ein. Wichtig: Bei erweiterte Filter muss Dream-Squad-Spieler auf "Ein" gestellt werden.

Die spezifischen Werte der Karte. kicker eSport

Ein Vorfall, der sich nicht zum ersten Mal ereignet. Bereits vergangenes Jahr passierte EA SPORTS das gleiche Malheur. Damals wurde die Goldkarte von Christian Eriksen noch vor Beginn der Promo Fantasy FUT in die Spezialversion eingetauscht. Kurz nach Release von FIFA 23, veröffentlichte EA SPORTS außerdem aus Versehen ein tauschbares Hero-Pack für schlappe 25.000 Münzen.