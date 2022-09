FIFA 23: Veröffentlichung von Web- und Companion-App steht bevor

FUT-23-Web- und Companion-App helfen euch abseits des Spiels durch die FIFA-23-Saison. Wann ihr mit der Teamplanung loslegen könnt? Eine Übersicht:

Das eigene FIFA Ultimate Team auch außerhalb des Spiels verwalten - geht in FIFA 23 erneut mit der Companion App. EA SPORTS

In FIFA 23 Ultimate Team gibt es einige Änderungen am Chemie-System, zudem wird der Transfermarkt dank Crossplay zusammengelegt. Um sich an die neuen Gegebenheiten anpassen zu können, sind FIFA 23 Web- und Companion-App gute Alternativen.

Ein weiterer Vorteil ist der Zugriff auf den Transfermarkt und das Verwalten des eigenen Teams. Die App wird über die Saison zum praktischen Begleiter, auch abseits des eigentlichen Spiels. In FIFA 23 ist der Zugriff auf FUT schon eine Woche vor Veröffentlichung möglich.

Frühen Zugriff erhalten? So geht's:

Bevor jedoch das FIFA 23-Update bereitgestellt werden kann, wird die alte Version der Web-App deaktiviert. Ab dem 16. September 2022 könnt ihr dort also nicht mehr auf euer FUT-22-Team zugreifen.

Am 21. September wird zuerst die Web-App aktiviert, am 22. September folgt dann die Veröffentlichung der Companion-App auf iOS und Android. Um zu dieser frühen Zeit darauf zugreifen zu können, müsst ihr wiederkehrender FUT 22-Spielender sein, und darüber hinaus ein beanstandungsloses Konto haben. Bedeutet:

- Ihr müsst in FIFA 22 einen FUT-Verein erstellt haben und euch vor dem 1. August 2022 in FUT 22 auf eurer Plattform angemeldet haben, um vorab Zugriff auf die FUT 23-Web-App und die Companion-App zu erhalten.

- Euer FUT 22-Konto muss noch bestehen. Wenn ihr euren Verein bereits gelöscht habt, könnt ihr nicht auf die App zugreifen.

- Wer FIFA 23 nach Erhalt der Vollversion spielt, kann den Zugriff auf den Transfermarkt über die Web-App und die Companion-App verdienen.

- Treueboni sind an die Spieler-History, das Engagement und an den Konto-Status geknüpft. Diese können demnach zu anderen Spielenden variieren. Wer die Plattform zwischen FIFA 22 und FIFA 23 gewechselt hat, erhält keine Boni.

FIFA 23 erscheint am 30. September 2022. Wie ihr ebenfalls vor Release auch ins Spiel einsteigen könnt, erfahrt ihr hier.