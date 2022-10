FIFA 23: Vereins- und Torhymnen einstellen - so geht's

Auch in FIFA 23 gibt es die Möglichkeit, Tor- und Einlaufhymnen einzustellen. In welchen Modi das möglich ist und welche authentischen Lieder es gibt, erklären wir euch.

So könnt ihr euren Jubel musikalisch untermalen. EA SPORTS

Schals werden hochgestreckt, die Vereinshymne ertönt und die Mannschaften kommen aufs Feld - Gänsehaut. Das entscheidende Tor ist gefallen, die Spieler bilden eine Jubeltraube, die Torhymne lässt das Stadion noch mehr beben - Extase.

Unter bestimmten Umständen habt ihr auch in FIFA 23 wieder die Möglichkeit für solche Momente auf dem Platz zu sorgen.

Wie aktiviere ich die Hymnen in FUT?

In Ultimate Team könnt ihr euch frei entscheiden, welche Vereins- und Torhymne erklingen soll. Auswählen könnt ihr aus einem Pool von Songs des FIFA-Soundtracks, authentischen Songs, aber auch einfach nur Soundeffekten, wie einem Nebelhorn. Allerdings gibt es einen kleinen Haken:

In der FUT-Zentrale unter dem Punkt Verein wählt ihr "Stadion" und "Struktur". Dort fällt einem schnell das graue Schloss ins Auge. Das heißt, ihr müsst das Feature freischalten. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr unter Ziele und Stadion-Freischaltung.

Das geschafft, ist es am leichtesten, die Items über den Transfermarkt zu ergattern. Diese sind in der Regel für wenig Münzen erhältlich, je nach Song variiert der Preis. Maximal lassen sich die Songs für 5000 Münzen auf dem Markt anbieten.

Kann ich Hymnen im Karrieremodus aktivieren?

Die schlechte Nachricht vorweg: Startet ihr im Karrieremodus ein Kapitel mit einem echten Verein, könnt ihr keine Hymnen einstellen. Das ist lediglich im Create-a-Club-Modus möglich.

In diesem müsst ihr beim Schritt "Trikot, Wappen und Stadion" die Option "Stadion" auswählen. Im nächsten Auswahlmenü auf Atmosphäre geklickt, könnt ihr die Songs einstellen.

Welche authentischen Lieder sind enthalten?

Im Vergleich zu FIFA 22 haben es deutlich mehr Torhymnen aus der Bundesliga in die Auswahl geschafft: Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayern München, Borussia Mönchengladbach und Heidenheim (unter Maria, I like it loud zu finden, Anm. d. Red.), VfL Wolfsburg. International sind der FC Valencia, Inter Mailand, AC Mailand (unter Kernkraft 400 zu finden, Anm. d. Red.), Norwich City und Real Madrid vertreten.

Bei den Einlaufhymnen ist die Liste sogar noch etwas größer. Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, Bayern München und der SC Freiburg haben es aus der Bundesliga in den Recall geschafft. Atletico Madrid, FC Chelsea, FC Everton, FC Liverpool, FC Watford, Juventus Turin, Leeds United, Manchester City, Newcastle United, Real Madrid vertreten die Weltauswahl.

Zusätzlich dazu sind Klubs gelistet, allerdings handelt es sich hierbei nicht um Musikstücke, sondern Fanatmosphäre.

Wenn ihr euch fragt, wie der Soundtrack von FIFA 23 aufgestellt ist oder ein Lied überhaupt den Weg in die Playlist findet, haben wir hier etwas für euch. Ansonsten: Rein ins virtuelle Stadion, Schal raus und mitsingen.