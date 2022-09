FIFA 23: Übertragung von FIFA Points nur im Spiel möglich

Im Laufe des Mittwochs soll die Web- und Companion-App zu FIFA 23 an den Start gehen. Wer jedoch darauf gehofft hatte, übergebliebene FIFA Points aus FIFA 22 auf den Kopf zu hauen, guckt in die Röhre.

Übriggebliebene FIFA Points einsetzen, um in der Web- und Companion-App Mbappé und Co. zu ziehen? In FIFA 23 eine Wunschvorstellung. EA SPORTS