FIFA 23 TOTY Leaks: Ist das die Elf des Jahres?

Am Donnerstag will EA SPORTS das finale Team of the Year in FIFA 23 enthüllen. Bereits einen Tag zuvor kursieren Leaks. Ist das die Elf des Jahres?

Wer schafft es in FIFA 23 in das TOTY? EA SPORTS

Tor: Im Kasten führt anscheinend kein Weg an Thibaut Courtois vorbei. Sportlich durchaus zu Recht: Der Belgier spielte eine herausragende Rückrunde bei Real Madrid und gewann mit den Königlichen die spanische Meisterschaft und die Champions League. Im Endspiel der Königsklasse gegen den FC Liverpool sorgte er mit einer Rekordanzahl an Paraden dafür, dass die Reds verzweifelten und das 1:0 zum Titel reichte.

Auch in der Hinrunde der laufenden Spielzeit präsentiert sich Courtois weiterhin stabil. Bei der WM war er einer der wenigen Roten Teufel in Normalform und tat sein Möglichstes, um das frühe Ausscheiden noch abzuwenden. Verbuchten Keeper wie Emiliano Martinez vielleicht spektakulärere Einzelmomente, kommt in Sachen Konstanz über das Jahr 2022 keiner an Courtios heran.

Zwei Außenverteidiger unangefochten

Abwehr: Größere Auswahl, größeres Diskussionspotenzial. Dabei jedoch unangefochten scheint laut Leaks Theo Hernandez. Der Franzose wurde mit Milan Meister, war absoluter Leistungsträger der Rossoneri und glänzte auch bei der WM in Katar, wo er mit Frankreich Vizeweltmeister wurde. Strittiger wird es indes auf der rechten Bahn, wo sich Achraf Hakimi durchgesetzt zu haben scheint. Bei PSG ist der pfeilschnelle Marokkaner nicht wegzudenken, mit seinem Heimatland zog er als erste afrikanische Nation in ein WM-Halbfinale ein. Dennoch hätte hier auch gut Joao Cancelo stehen können.

In der Zentrale ist Virgil van Dijk derweil wohl nicht zu verdrängen. Der FC Liverpool scheiterte im Endspiel um den Henkelpott knapp an Real Madrid, gewann aber mit seinem stets gesetzten Anführer in der Abwehr den League Cup, FA Cup und Community Shield. Auch bei der Elftal, knapp gegen den späteren Weltmeister Argentinien im Elfmeterschießen gescheitert, war der großgewachsene Kapitän einer der Stabilisatoren.

Neben ihm steht derweil Eder Militao. Er war Stammspieler bei Los Blancos, als es in die entscheidenden Partien um das Double aus Champions League und Meisterschaft ging. Mit seinem Tempo und seiner Physis löschte er zahlreiche brandgefährliche Situationen und stach auch bei der WM aus der brasilianischen Defensive heraus.

Überraschung im Mittelfeld

Mittelfeld: Im klassischen 4-3-3 gibt es wahrlich die Qual der Wahl. Casemiro hätte sich den Platz ähnlich verdient wie etwa Fede Valverde. Durchgesetzt haben sich wohl andere. Etwa in Person von Kevin De Bruyne und Luka Modric. Die beiden Spielgestalter sind federführend in ihren Mannschaften. Während Modric weiterhin Taktgeber im Zentrum der Madrilenen ist und mit Kroatien WM-Bronze gewann, verabschiedete sich "KDB" bei der WM mit Belgien früh. Bei ManCity ragte er allerdings heraus und kreierte mehr Chancen als irgendein anderer Spieler in den Top-5-Ligen.

Komplettiert wird das Dreieck von Jude Bellingham. Der englische Youngster verfügt bereits mit 19 über eine Ausstrahlung, wie sie andere Spieler in ihrer gesamten Laufbahn nicht entwickeln. Dementsprechend ist er bereits jetzt ein absoluter Leader beim BVB und nimmt diese Rolle auch bei den Three Lions immer mehr ein. Dennoch wäre er gemessen an der namhaften Konkurrenz durchaus eine kleine Überraschung.

Angriff: Neymar, Mohamed Salah oder Vinicius Junior - allesamt spielten ein starkes 2022. In diesem Offensivtrio finden sie aber keinen Platz. Als Zielspieler ist Karim Benzema dabei. Der Franzose reifte nach dem Abgang von CR7 bei den Königlichen immer mehr zum absoluten Weltklassestürmer und ist inzwischen Spielführer der Madrilenen. Mit zahllosen Toren trug er zu zwei Titelgewinnen bei, die WM verpasste er auf den letzten Drücker allerdings verletzt.

WM-Finalisten unter sich

Neben dem Goalgetter wirbeln vermutlich Lionel Messi und Kylian Mbappé. Der französische Superstar aus Paris wurde WM-Torschützenkönig, traf alleine im Endspiel dreifach, zerschoss ein weiteres Mal die französische Liga und war auch in der Königsklasse kaum zu stoppen. Dem PSG-Star gehört nicht mehr nur die Zukunft sondern auch immer mehr das Hier und Jetzt.

Streitig macht ihm dieses derzeit aber noch Messi, der 2022 die meisten Assists in den fünf besten europäischen Ligen verbuchte. Seit Sommer Teamkollegen, trafen die beiden im WM-Finale aufeinander. "La Pulga" hatte schließlich das bessere Ende und krönte sich mit Argentinien zum Weltmeister, nachdem er zuvor in jeder Runde der WM getroffen hatte und zum Man of the Match gewählt worden war. Ein schier unglaubliches Novum, vielleicht sogar für die Ewigkeit.