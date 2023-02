FIFA 23 TOTY: EA SPORTS' Spiel mit der Verknappung

Das Team of the Year ist eine der beliebtesten FIFA-Promos, die begehrten Karten sind entsprechend selten. In FIFA 23 forciert EA SPORTS dies noch - mit langfristigen Folgen?

Akteure des Team of the Year sind in FIFA 23 gefragt - und dementsprechend schwer zu erlangen. EA SPORTS

14 Team-of-the-Year-Karten hat der Streamer und YouTuber Simon 'GamerBrother' Schildgen zum Zeitpunkt dieses Artikels gezogen. Gemessen an der Seltenheit der blauen Spezialkarten eine immense Anzahl. Diese hat der Content Creator jedoch wortwörtlich teuer erkauft: "Ganz wichtig, nicht vergessen: Da ist viel Geld reingeflossen, ich habe jeden Abend die Lightning Rounds gezogen", macht er zu Beginn eines Best-of-Videos seinen Zuschauern klar und warnt: "Denkt euch bitte nicht, 'ich lad jetzt 50 Euro in FIFA auf und dann zieh ich auch 14 TOTYs'. Das ist sehr unwahrscheinlich."

Denkt euch bitte nicht, "ich lad jetzt 50 Euro in FIFA auf und dann zieh ich auch 14 TOTYs". Das ist sehr unwahrscheinlich. Simon 'GamerBrother' Schildgen

Die Seltenheit, die aufgrund der enormen Stärke der Karten ein nötiges Instrument des Balancings ist, nimmt teilweise bizarre Züge an. Tatsächlich scheint es fast unmöglich, eine der TOTY-Karte zu erlangen. Ein Blick nach England zeigt am Beispiel des Content Creators Danny Aarons: Auch große Investitionen garantieren kein blaues Spezialitem. 100.000 FIFA Points hatte Aarons erworben und damit Packs gekauft - aus denen er keinen einzigen TOTY zog. In Echtgeld umgerechnet entspricht das bei Vollpreis der FIFA Points Ausgaben von über 800 Euro. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Monatsmiete in Deutschland lag 2021 laut Statista bei 779 Euro.

EA SPORTS kontert Packwahrscheinlichkeiten clever

Wie gering die Chance ist, eine Team-of-the-Year-Karte wie Virgil van Dijk oder Erling Haaland zu ziehen, unterstreichen auch die Packwahrscheinlichkeiten eindrücklich, die EA SPORTS angibt. Zwischen "unter einem Prozent" und maximal 6,2 Prozent liegt diese je nach Art des Packs. Die steigenden Wahrscheinlichkeiten kontert der Entwickler aber durch einen zweiten Kniff: Die Packs mit der größten Chance auf einen TOTY sind allesamt "untauschbar". Ihr Inhalt kann also nicht auf den Ingame-Markt verkauft werden.

Wer in FIFA-Spielen Packs kauft, kann tief in die Tasche greifen. kicker eSport/EA SPORTS

Klingen 6,2 Prozent erstmal verlockend, erschweren die untauschbaren Packs den Erhalt eines TOTYs für die gesamte Spielerschaft noch zusätzlich. Dies mag zunächst paradox wirken, hat aber zwei Ursachen: Einerseits erhält man mit diesen Packs für sein Echtgeld-Investment keinen Gewinn in Ingame-Währung. Es entfällt die Möglichkeit, die Inhalte aus den Packs auf dem Transfermarkt zu verkaufen und mit dem resultierenden Gewinn eine TOTY-Karte zu erwerben. Was bleibt, ist lediglich die geringe Chance auf einen TOTY in dem gekauften Pack selbst.

Preisexplosion gegenüber dem Vorjahr

Andererseits sinkt auch die Anzahl der käuflichen Team-of-the-Year-Items insgesamt. Somit stehen weniger der Spezialkarten auf dem Ingame-Markt zur Verfügung. Die Folge: Der Preis steigt massiv. Im Vergleich der nahezu identischen TOTY-Varianten von Kylian Mbappé aus FIFA 22 und FIFA 23 wird ein bemerkenswerter Preisanstieg deutlich. Letztes Jahr bewegte sich der französische Superstar wenige Tage nach Veröffentlichung des gesamten Teams auf den Konsolen zwischen fünf und 6,5 Millionen Münzen. Dieses Jahr liegt er zum selben Zeitpunkt bei stolzen zehn Millionen Münzen. Für Hobbyspieler sind diese Summen Utopie.

Eine Entwicklung, die EA SPORTS bewusst zu forcieren scheint. Teilweise veröffentlichte der Entwickler und Publisher sogar ganze Lightning Rounds ausschließlich mit untauschbaren Packs. In diesen wird eine bestimmte Anzahl an Packs bereitgestellt, die besonders hohe Chancen auf gute und seltene Karten bieten sollen.

Spielt die künstliche Verknappung nicht nur ganz bewusst mit der "Fear of missing out" (FOMO), also der Angst, etwas zu verpassen, sind die Packs in Lightning Rounds entsprechend ihrer Packwahrscheinlichkeiten auch besonders teuer. Selbst dann, wenn aufgrund der untauschbaren Inhalte keine Gewinne auf dem Ingame-Markt erzielt werden können.

Vor wenigen Jahren noch ausgeschlossen, geht dieser Plan auf. Denn zur Wahrheit gehört hier auch, dass die Community das Angebot angenommen hat. Die Packs mit unverkäuflichem Inhalt erfreuten sich großer Beliebtheit und wurden vielfach erworben. Ein klares Zeichen an EA SPORTS, dass der eingeschlagene Weg weiter beschritten werden kann. Womöglich hat das TOTY somit die untauschbaren Lightning Rounds salonfähig gemacht und nun langfristige Folgen.