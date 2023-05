FIFA 23: TOTS Thuram - So löst ihr EAs Rätsel am schnellsten

Das Team of the Season der Bundesliga hat FIFA 23 fest im Griff. Als Schmankerl kann eine Version von Marcus Thuram erspielt werden. Doch dafür muss um die Ecke gedacht werden. Wir erklären, wie ihr den Gladbacher am effizientesten bekommt.

28 Spiele, 13 Tore, 6 Vorlagen: Die Bilanz von Borussia Mönchengladbachs Marcus Thuram kann sich auch in dieser Bundesligaspielzeit wieder sehen lassen. EA SPORTS haben die Zahlen ausgereicht, um den bulligen Franzosen in die Kandidatenliste zum Team of the Season in FIFA 23 Ultimate Team aufzunehmen. In die Startelf hat er es bei der Wahl zwar nicht geschafft, doch wie bereits in FIFA 20 spendierte der Publisher dem 25-Jährigen dennoch eine TOTS-Version, die sich Spieler durch das Erfüllen von Aufgaben sichern können.

Die Lösungen auf einen Blick

Um dies zu tun, muss allerdings um die Ecke gedacht werden. EA SPORTS hat die Anforderungen in Rätseln verpackt, die auf Momente der endenden Bundesligasaison anspielen. Damit ihr euch dabei nicht den Kopf zerbrechen müsst und Zeit durch Fehlversuche verschwendet, verraten wir euch, was es mit den kryptischen Beschreibungen auf sich hat und wie ihr am effizientesten an euren TOTS Thuram kommt.

Dies geht - wie mit allen Aufgaben - entweder in Rivals oder in Squadbattles (Mindestschwierigkeit Halbprofi). Am schnellsten seid ihr, wenn ihr ein Team baut, mit dem ihr mehrere Aufgaben gleichzeitig löst. Im Optimalfall braucht ihr so 18 Partien, um euch Thuram zu sichern. Bis auf die "Stechen wie eine Biene"- und "Top 5"-Aufgaben lassen sich nämlich alle Rätsel parallel lösen.

Stechen wie eine Biene: Gewinnt acht Spiele mit vier Dortmundern in der Startelf.



Jubel bei Mewa: Erzielt bei einem Sieg einen Dreierpack mit einem Österreicher aus der Bundesliga.



Bayerischer Sieg: Erzielt bei einem Sieg sechs Tore mit Bayern-Spielern.



Tolles Remis: Erzielt einen Dreierpack mit einem Leipzig-Spieler.



Abstiegskampf: Schießt bei sechs Siegen jeweils ein Tor mit einem Hertha-Spieler.



Top 5: Spielt zehn Spiele mit jeweils zwei Spielern von Bayern, Dortmund, Leipzig, Freiburg und Union Berlin in der Startelf.



Eisenstärke: Erzielt bei einem Sieg zwei Tore mit einem Union-Spieler.

Schwarz-Gelbe Erfolgsserie

Das Wichtigste abgehakt, wollen wir euch nun aber natürlich auch erklären, wie wir auf diese Lösungen gekommen sind und auf welche denkwürdigen Spiele sich die Rätsel beziehen.

Den Anfang macht die "Stechen wie eine Biene"-Aufgabe. In dieser geht es um ein Team, das "einen großartigen Start in 2023" erlebte und dabei eine lange Serie von ungeschlagenen Spielen hinlegte. Damit ist die Dortmunder Borussia gemeint, die zum Rückrundenauftakt acht aufeinanderfolgende Bundeligaspiele nicht verlor. Vom Jahreswechsel an gezählt, sind es gar zehn Spiele. Maskottchen Emma, eine Biene, sowie die Vereinsfarben Schwarz und Gelb erklären die Namensgebung der Aufgabe. Erfüllt wird diese, indem ihr acht Spiele mit vier Dortmundern in der Startelf gewinnt.

Mainz-Hattrick und Bayern-Dominanz

Ein wenig komplizierter wird es bei der Herleitung des "Jubel bei Mewa"-Objectives. Von einer "überragenden Leistung" eines Spielers ist die Rede, ein "komfortabler Sieg" seines Vereins sei die Folge gewesen. Die Rede ist hier von Mainz 05. Die Rheinhessen tragen ihre Heimspiele in der Mewa Arena aus.

Es handelt sich also um einen deutlichen Mainzer Heimsieg, bei dem ein 05er besonders glänzte. Habt ihr schon eine Idee, um wen es sich dabei handeln könnte? Die richtige Antwortet lautet Karim Onisiwo. Der Österreicher schoss den FSV mit einem Dreierpack zum 5:2-Sieg gegen Bochum. Erzielt ihr in einer Partie drei Tore mit einem Österreicher aus der Bundesliga, hakt ihr die Challenge ab.

Weiter geht es mit einem süddeutschen Erfolgserlebnis: "Bayerischer Sieg" lautet der Titel der nächsten Anforderung. Sie beschreibt einen "Saisonstart voller Action", bei dem die Dominanz eines Teams nachgestellt werden soll, das "ein halbes Dutzend Tore schoss". Klare Sache: Es kann nur der 6:1-Auswärtssieg Bayern Münchens bei Eintracht Frankfurt am 1. Spieltag gemeint sein. Um dieses Objective abzuschließen, müsst ihr bei einem Sieg sechs Tore mit Bayern-Spielern erzielen.

RB jubelt spät, Hertha feiert selten

"Tolles Remis" klingt zunächst einmal etwas widersprüchlich. Schließlich kann man in Squadbattles gar nicht Unentschieden spielen und in kompetitiven Rivals-Partien auf eine Punkteteilung zu gehen, scheint riskant. Allerdings geht es bei dem tollen Remis auch nicht um euer Ergebnis, sondern um ein "erstaunliches Comeback", bei dem der betreffende Verein "seine bullige Seite" gezeigt hat.

Ihr ahnt es: Die Roten Bullen von RB Leipzig sind die Lösung. Bei besagter Punkteteilung handelt es sich um das 3:3 beim FC Augsburg, bei dem die Sachsen noch bis zur 72. Minute 0:3 zurückgelegen hatten. Des Rätsels Lösung sind also drei Treffer mit einem RB-Spieler in einer Partie.

Weniger erfreulich kommt das "Abstiegskampf"-Ziel daher. Zumindest für Fans von Hertha BSC. Denn es geht um "ein Team aus der Hauptstadt", das es bislang schwer hat. Während Stadtrivale Union Berlin um die Königsklasse spielt, geht es für Schlusslicht Hertha darum, die geringe Chance auf den Klassenerhalt zu nutzen.

Ein ambitioniertes Vorhaben, glückten den Berlinern in inzwischen 32 Spielen doch nur sechs Siege - womit wir bei der Erfüllung der Aufgabe wären. "Schieß sie am Ende des 31. Spieltags auf ihre Saisonsiegquote", lautet die Anweisung, die übersetzt Folgendes meint: Gewinnt sechs Spiele und schießt dabei jeweils ein Tor mit einem Hertha-Spieler.

Von der Spitzengruppe und Unions Befreiungsschlag

Aus dem Tabellenkeller geht es mit der "Top 5"-Aufgabe in Rekordtempo an die Spitze. Von dort sind die ersten fünf Vereine "am Ende des 31. Spieltags" gefragt. Ein kurzer Blick auf das Tableau verrät: Es geht um den FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Union Berlin und den SC Freiburg.

Was nun mit dieser Information zu tun ist, verrät die Aufgabenstellung selbst: "Setze in deinen nächsten zehn Spielen jeweils zwei Spieler aus diesen Vereinen ein, um dieses Rätsel zu lösen." Tut ihr dies, geht ihr nicht nur einen weiteren Schritt in Richtung Thurams, sondern erhaltet auch noch eine kleine Beigabe: Basis-Icon Gerd Müller.

Zu guter Letzt bliebe noch die "Eisenstärke"-Challenge, die eindeutig Union Berlin thematisiert. Denn nicht nur sind die Köpenicker als "Die Eisernen" bekannt, es gibt für die Erfüllung dieser Aufgabe auch noch die TOTS-Version von Danilho Doekhi. Um diesen zu erhalten, müsst ihr ein "denkwürdiges Spiel" nachstellen, mit dem die Berliner eine Serie von fünf sieglosen Spielen beendeten.

Da Union nur ein einziges Mal in der laufenden Saison so lange auf einen Dreier warten musste, gibt es nur eine Partie, um die es gehen kann: Das 2:0 gegen Eintracht Frankfurt. Schießt ihr bei einem Sieg zwei Tore mit Union-Spielern, habt ihr auch das letzte Thuram-Objective abgeschlossen.

In Rekordzeit zum Ziel

Um dabei möglichst effizient zu sein, könnt ihr mehrere Ziele gleichzeitig erfüllen. Widmet euch beispielsweise dem "Top 5"-Objective und stellt als elften Spieler einen Herthaner auf, mit dem ihr dann ein Tor schießt. Direkt nach Anpfiff könnt ihr zudem einen Union-Spieler einwechseln und mit diesem zwei weitere Treffer machen. Schließlich müssen für das "Top 5"-Ziel die Spieler nur in der Startelf stehen. So arbeitet ihr in einer Partie an drei oder mehr Objectives gleichzeitig.

In einem Rutsch lassen sich zudem die "Jubel bei Mewa"- und "Tolles Remis"-Aufgaben abhaken. Erzielt dazu mit einem Österreicher von RB Leipzig (Xaver Schlager oder Konrad Laimer) einen Dreierpack bei einem Sieg. Arbeitet ihr mit diesen Überlappungen, könnt ihr Marcus Thuram innerhalb von 18 Partien erspielen. Denn lediglich die "Stechen wie eine Biene"- und "Top 5"-Anforderungen, für die jeweils acht und zehn Partien nötig sind, schließen sich gegenseitig aus.