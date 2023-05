FIFA 23: TOTS-Kompensation nur für deutsche Spieler?

EA SPORTS hat durch eine Kompensation nach fehlerhafter Pack-Beschreibung in FIFA 23 Ultimate Team (FUT) einige Kritik geerntet. Entschädigt werden nämlich wohl nur deutsche Spieler mit TOTS-Karten.

EA SPORTS hat mit einer Wiedergutmachung für den nächsten Eklat in der FUT-Community gesorgt. Vor einigen Wochen hatte der Entwickler ein TOTS-Elite-Pack veröffentlicht, das mit einem Preis von 500.000 Münzen alles andere als günstig ausgefallen war. Doch die Spieler wussten ja, worauf sie sich einließen - jedenfalls diejenigen, die nicht die deutsche Sprachausgabe nutzten. Denn in der deutschen Version hatte sich ein Fehler in der Beschreibung eingeschlichen.

Zu den verschiedenen Inhalten des TOTS-Elite-Packs gehörte eine Spielerwahl, bei der mindestens drei der fünf Optionen durch TOTS- oder TOTS-Moments-Karten besetzt wurden. Allerdings nicht zum permanenten Erwerb, sondern lediglich als Leihspieler-Objekte. Und genau dort lag der Fauxpas: EA SPORTS hatte in der deutschen Sprachversion vergessen, die Fans auf den Leihstatus hinzuweisen. Diese wiederum gingen davon aus, sie würden die TOTS-Karten dauerhaft verpflichten.

"Wie kann das alles fair sein?"

In der Folge beschwerten sich zahlreiche deutsche Spieler in den sozialen Medien über die irreführende Beschreibung und die falschen Inhalte. Der Publisher hat nun reagiert und den betroffenen Fans eine neue Spielerwahl zur Verfügung gestellt - mit den ursprünglich angepriesenen permanenten Items. Diese Kompensation ruft jedoch sofort wieder Kritik hervor: Nicht-deutsche Fans fühlen sich benachteiligt. Einige versuchen, mit Tricks an die TOTS-Karten zu gelangen.

Die Sprachausgabe im Nachhinein auf Deutsch umzustellen, erwies sich aber schnell als zwecklos. Für Verwirrung sorgen zudem die Behauptungen einiger Fans, die nach eigenen Angaben nicht die deutsche Sprachausgabe nutzen. Sie hätten aber einen deutschen PSN- oder Xbox-Live-Account und daher auch eine TOTS-Spielerwahl als Rückerstattung erhalten.

Verwirrung: Wer ist denn deutsch?

Gleichzeitig haben sich schon mehrere deutsche Spieler öffentlich gemeldet, die angeblich noch nicht entschädigt wurden. "Wie kann das alles fair sein?", lautet eine häufig gestellte Frage in den Kommentarspalten auf Twitter. Sowohl von nicht-deutschen als auch von deutschen Fans. Einige Spieler nehmen es derweil mit Humor. "Ich habe deutsche Wurzeln, bekomme ich das nun auch?", fragt etwa ein englischer Nutzer - versehen mit Lach-Smileys.

Eine offizielle Mitteilung zur Thematik hat der Entwickler noch nicht veröffentlicht. Diese könnte nach abgeschlossenem Prozess folgen und etwas Licht ins Dunkel bringen, welche Voraussetzungen denn nun tatsächlich zur Kompensation geführt haben.

Der Ärger der nicht-deutschen Community ist derweil verständlich. Deutsche Spieler erhalten permanente TOTS- und TOTS-Moments-Karten, obwohl sie denselben Preis bezahlt haben wie alle anderen. Allerdings tragen sie keinerlei Schuld an ihrer aktuellen Bevorteilung. Schließlich wussten sie mit dem Kauf nicht, worauf sie sich einlassen. Der Fehler liegt einmal mehr bei EA SPORTS, die trotz korrekter Kompensation wieder einmal in der Kritik stehen.