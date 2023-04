FIFA 23: TOTS-Fehlstart - Sturmduo zu früh in FUT-Packs

So hat sich EA SPORTS den Auftakt zum TOTS in FIFA 23 Ultimate Team (FUT) wohl nicht vorgestellt: Zwei Spezialkarten waren schon am Donnerstag in den Packs.

Eigentlich war die Stimmung rund um das bevorstehende Team of the Season (TOTS) in den vergangenen Tagen positiv. Vor allem die starken Rewards für FUT 23 hatten viele Fans der beliebten Promo mit Vorfreude entgegenblicken lassen. Am Donnerstagabend allerdings - knapp 24 Stunden bevor die ersten Spezialkarten in die Packs gelangen sollten - schlug besagte Stimmung um. EA SPORTS hat einen Fehlstart hingelegt.

Zwischen 21 und 22 Uhr machten die ersten Posts und Tweets die Runde, die behaupteten, bereits TOTS-Karten der Community- sowie der Eredivisie-Auswahl gezogen zu haben. Zügig sprangen die reichweitenstärksten FIFA-Influencer auf den Zug auf, Screenshots und Videos wurden veröffentlicht. Bei den Objekten handelte es sich um die beiden Stürmer Alvaro Morata von Atletico Madrid und Vangelis Pavlidis von AZ Alkmaar.

Spott und Ruf nach Kompensation

Ersterer war für das Community-TOTS vorgesehen, Zweiterer sollte mit dem Eredivisie-TOTS releast werden - jeweils am Freitag um 19 Uhr. Schnell wurde EA SPORTS einmal mehr zum Mittelpunkt des Spotts der Community. "EA macht EA-Sachen", twitterte etwa 'UniqueRiggers' an seine mehr als 60.000 Follower. Andere Accounts riefen voreilig schon zum Öffnen aller FUT-Packs auf, ohne genaueren Überblick zu besitzen.

'Jake_FutTrading' gab an, all seine Packs geöffnet zu haben - und verlangte daraufhin Kompensation durch EA SPORTS. Dass der Entwickler dieser Forderung jedoch nachkommen wird, ist unwahrscheinlich. Schließlich wären statt der TOTS-Karten von Morata und Pavlidis andernfalls deren Gold-Objekte in den Packs gewesen, die deutlich schwächer daherkommen. Trotz des Fehlers waren die Fans also eher im Vorteil.

Mini-Karten im falschen Design

Unmut kam im Anschluss ob der Objekte selbst auf: Morata war mit einem 88er-Rating versehen worden. Die TOTS-Version hebt sich kaum nennenswert von seiner World-Cup-Star-Variante ab, die schon im November erhältlich war. Auch hinsichtlich der optischen Umsetzung machte EA SPORTS keine glückliche Figur. Morata und Pavlidis waren in der Ansicht als Mini-Karten nämlich noch im TOTS-Design von FIFA 22 abgebildet.

Im Raum stand auch die Frage nach Versehen oder Absicht. 'UniqueRiggers' zog in Betracht, dass EA SPORTS die Spieler mit den vorzeitig erschienenen Karten locken wollen könnte: "Beide TOTS-Karten in den Packs sind schrecklich, aber verleiten die Leute dazu, ihre aufgesparten Packs zu öffnen, bevor der Rest morgen erst in die Packs gelangt." Auf diese Art müssten die Fans sich dann neue Packs kaufen und weiter investieren.

Ob diese Theorie tatsächlich Gehalt besitzt, ist schwer festzustellen. Ähnliche Fehler waren EA SPORTS in der Vergangenheit schon unterlaufen - das veraltete Mini-Karten-Design deutet eher auf ein Missgeschick hin. Der Entwickler selbst hat sich bislang noch nicht zum Umstand der verfrühten TOTS-Releases geäußert. Ein gutes Omen für die mit Abstand wichtigste verbleibende Promo in FIFA 23 sieht anders aus.