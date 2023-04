FIFA 23: TOTS-Auftakt mit Community-Vote

Zum Abschluss des Osterfestes legte EA SPORTS FIFA-Fans noch ein Ei ins Nest: Am Montagabend kündigte der Entwickler den Auftakt des Team of the Season (TOTS) in Ultimate Team an.

Etwas aus dem Nichts war die Meldung am Montagabend gekommen: "Your vote, your voice, your TOTS", hieß es in einem Tweet vom EA SPORTS FIFA-Account. Zu Deutsch "Eure Wahl, eure Stimme, euer TOTS." Die Bekanntgabe gibt den Auftakt der jährlich heiß erwarteten Zeit um das Team of the Season - das traditionell mit dem Community Team of the Season beginnt.

Becker mit Außenseiterchancen

In diesem werden Spieler aus Topligen zur Wahl gestellt, die es für den Publisher nicht in das TOTS der eigenen Liga geschafft haben. Zusätzlich gesellen sich zahlreiche Spieler aus weniger prominenten Ligen, die kein eigenes Team of the Season erhalten. So in etwa die schottische Premier League, aber auch die 2. Bundesliga und 3. Liga. Alle Kandidaten und das Voting gibt es hier.

Wie gewohnt werden die Kandidaten dabei in Angreifer, Mittelfeldspieler, Verteidiger und Torhüter eingeteilt. Im Angriff ist mit Sheraldo Becker von Union Berlin auch direkt der erste Bundesliga-Vertreter mit dabei. Der pfeilschnelle Akteur aus Surinam ist mit den Eisernen derzeit auf Kurs Königsklasse. Daran hat er mit bisher acht Toren und sechs Assists in 27 Bundesligaspielen einen nicht zu vernachlässigenden Anteil.

Gabriel Jesus sticht heraus

Jedoch gibt es in der Offensive starke Konkurrenz. Allen voran durch Gabriel Jesus. Der Brasilianer in Diensten Arsenals war vor der Spielzeit von ManCity zu den Gunners gewechselt und direkt eingeschlagen. Nach elf Scorerpunkten an den ersten 16 Spieltagen der Premier League setzte eine Knieverletzung den 26-Jährigen jedoch außer Gefecht. So bringt er es bisher nur auf 18 Ligaspiele, traf nach seiner Zwangspause in vier Spielen jedoch direkt wieder dreimal. Für das TOTS der Premier League hat es wohl aufgrund des langen Ausfalls nicht gereicht. Zu gut performen Erling Haaland, Mohamed Salah oder auch Arsenal-Kollege Bukayo Saka in der laufenden Spielzeit.

Aus FIFA-Sicht dürften zudem Rodrygo und Alexis Sanchez interessante Kandidaten sein. Real Madrids Brasilianer fällt genau in die Meta, ist wendig, dribbelstark und pfeilschnell. Eine stärkere Karte mit guten Schusswerten, die bisherigen Versionen etwas abgingen, wäre auch aufgrund der guten Links attraktiv. Der Chilene von Marseille ist indes etwas schwieriger zu linken, erhielt zuletzt jedoch bereits eine FUT Fantasy Karte, die einige Gegner mit feinen Dribblings und präzisen Abschlüssen zum Verzweifeln brachte.

Bundesliga-Quartett im Mittelfeld nominiert

Feine Dribblings gibt es auch im Mittelfeld zu sehen, in dem mit Kingsley Coman (FC Bayern München), Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg), Ritsu Doan (SC Freiburg) und Jae-Sung Lee (FSV Mainz 05) gleich vier Bundesligisten zur Wahl stehen. Beste Chancen auf eine Karte dürfte aus dem Quartett der Franzose der Münchner haben. An seiner Seite könnten sich Declan Rice von West Ham United oder CR7-Kollege Anderson Talisca wiederfinden.

Während Rice ein solider Abräumer ist, dessen TOTS-Version ihn zu einer absoluten Topkarte machen könnte, verfügt der Brasilianer von Al-Nasr über einen der seltensten und besten Körpertypen im Spiel: Groß und schlank. Zu guter Letzt ist auch Kephren Thuram ein heißer Kandidat. Der Bruder des Gladbachers Marcus spielt beim OGC Nizza groß auf und erhielt bereits einen Future Star, der viel Lob aus der Community einstrich.

Außerdem findet sich hier auch der einzige Nominierte aus dem deutschen Unterhaus wieder: Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim. Beim Aufstiegskandidaten ein Leistungsträger, ist die Wahl des ehemaligen Bremers zumindest nicht so abwegig wie die letztjährige TOTS-Berufung vom damaligen Düsseldorfer Khaled Narey. Mit den Toptorjägern Tim Kleindienst (ebenfalls Heidenheim) oder Robert Glatzel (HSV) hätte es jedoch auch andere Zweitligakicker treffen können.

Ist der Drittliga-Durchmarsch genug?

In der Abwehr wartet schließlich der einzige Drittligaspieler, Robin Fellhauer. Vor der Spielzeit erst aus der Regionalliga aufgestiegen, steht der Außenverteidiger der SV Elversberg mit den Saarländern kurz vor dem Durchmarsch in die 2. Liga. Ob es damit für das Community TOTS reicht, ist aber fraglich. Zu prominent scheint die Konkurrenz um Andrew Robertson vom kriselnden FC Liverpool, Turins Bremer, James Tavernier (Glasgow Rangers), oder auch Min-Jae Kim, der in Neapel den Abgang von Kalidou Koulibaly vergessen gemacht hat. Mit dem Mainzer Stefan Bell und Gladbachs Rami Bensebaini stehen zudem zwei weitere Bundesligaspieler zur Wahl.

Zu guter Letzt dürfen natürlich die Torhüter nicht fehlen. An vorderster Front steht Manchester Uniteds Schlussmann David De Gea, der sich ein enges Rennen mit Alban Lafont (FC Nantes) und Yann Sommer liefern könnte, den es im Winter aus Gladbach zum FC Bayern zog. Für eine Überraschung würden indes Guglielmo Vicario und Dominik Livakovic sorgen. Der Italiener spielt beim FC Empoli eine herausragende Saison und steht inzwischen wohl im Fokus von Juventus Turin. Zagrebs Keeper führte die kroatische Nationalmannschaft bei der WM bis aufs Treppchen und brachte in der Königsklasse den FC Chelsea zur Verzweiflung.

Wer es in die endgültige Auswahl schafft, liegt nun an der Community. Bis zum 13. April kann für eine Startelf abgestimmt werden.