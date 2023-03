FIFA 23 Title-Update 9: "Explosive"-Spieler sind jetzt noch schneller

Das Title Update 9 integriert die seit längerem angekündigten Frauen-Lizenzen. Außerdem gibt es Änderungen am Gameplay: "Explosiv" beschleunigende Spieler sind jetzt noch schneller.

Eigentlich sollte das Title-Update mit den neuen Frauen-Teams am 15. März erscheinen. Aufgrund eines "eines kritischen Problems", wie EA SPORTS mitteilte, musste der Release verschoben werden. Am Donnerstag findet nun die verspätete Veröffentlichung statt - zusätzlich zu den Lizenzen gibt es Änderungen am Gameplay.

Eine betrifft Spieler mit dem Beschleunigungstyp "Explosiv". Diese Spieler bestechen durch ein enormes Tempo in der Anfangsphase des Sprints und sollen in dieser nun sogar noch "etwas schneller" werden. Der ehemalige FIFA-eSportler Ovidiu 'Ovvy' Patrascu vermutet auf Twitter, dass eine Taktik mit solchen Spielern zur Meta wird. Bereits vor dem Patch sind explosiv beschleunigende Spieler nur schwer zu verteidigen gewesen.

Außerdem erhöht EA SPORTS mit dem Title-Update "leicht" die Wahrscheinlichkeit eines Flatterballes, sobald ein "Power-Shot" ausgeführt wird. Bereits gegen Ende von FIFA 22 wurde die Häufigkeit von sogenannten "Knuckleballs" erhöht. Zum Leidwesen der Torhüter, die bei solchen Schüssen manchmal daneben greifen.

Torhüter schwächer im 1vs1 - abermals arbeitet EA an der Schiedsrichter-Logik

Mit dem Update werden die Torhüter aber auch direkt geschwächt. Laut Publisher konnten die Schlussmänner Schüsse "zu schnell antizipieren", was wohl in 1vs1-Situationen zu beobachten gewesen sei.

Zusätzlich: Möchte ein Spieler im Sprint den Ball abfangen, soll der Akteur nun "besser in der Lage sein", die Kontrolle über das Spielgerät zu übernehmen, ohne, dass dieser vom Fuß abprallt. In einigen Fällen soll es vorgekommen sein, dass ein Spieler länger als üblich brauchte, um mit dem Ball los zu sprinten, obwohl die Taste betätigt wurde. Dieser Fehler soll mit dem Update behoben werden, genauso wie eine nicht vorgesehene Kameraposition bei Strafstößen.

Wie bei den vergangenen Title Updates, gibt es auch in diesem abermals eine Veränderung an der Logik der Schiedsrichter. Die Unparteiischen sollen künftig potenzielle Elfmeterfouls in der Nähe der Strafraumgrenze besser erkennen.