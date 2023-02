FIFA 23: Title Update 8 verpasst Schiedsrichtern ein Umstyling

Title Update 8 in FIFA 23 steht kurz bevor. Der neue Patch soll Unparteiische auch farblich unbefangen machen und einen nervigen Pro-Clubs-Fehler beheben.

Zukünftig stets passend gekleidet: Schiedsrichter in FIFA 23. kicker eSport/EA SPORTS

Laut der Patch Notes vom Montag sollen sich Schiedsrichter in FIFA Ultimate Team (FUT) zukünftig eindeutig von beiden antretenden Teams unterscheiden. Dies hatte in der Vergangenheit nicht immer geklappt und zu zahlreichen ärgerlichen Fehlpässen auf den Unparteiischen geführt. PC-User dürfen sich in FUT außerdem darüber freuen, das Packs problemlos geöffnet werden können. Vereinzelt konnte dabei bisher ein Verbindungsproblem entstehen und der User aus FUT geworfen werden.

Fokus auf den eigenen Pro

Doch nicht nur der Online-Sammelkarten-Modus wird mit Updates bedacht. Auch Pro Clubs und VOLTA erhalten ein kleine, aber feine Überarbeitung: Fälle, in denen die Kamera fälschlicherweise einen von der KI kontrollierten Spieler statt des eigenen Pros verfolgte, sollen ausgemerzt werden. Außerdem konnte es im Bearbeitungsmenü eines Spielers vorkommen, dass Größe und Gewicht nicht angezeigt wurden.

Zusätzlich gibt es einige optische Anpassungen für zahlreiche Klub-Items wie Wappen, Fahnen, Bälle, Maskottchen und ähnliches. Aber auch diverse Spieler erhalten nochmal einen optischen Feinschliff, indem EA SPORTS ein paar Star Heads aktualisiert.