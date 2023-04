FIFA 23: Title-Update 11 bringt schon wieder Rückschritt

Angefangen hatte FIFA 23 als spielerischer Gegenentwurf zu vorherigen Teilen. Inzwischen haben mehrere Patches das Gameplay jedoch zurückgeworfen. Title-Update 11 macht damit weiter.

Monoton ist die Meta der FIFA-Reihe während der letzten Ableger geworden. Kleine, schnelle, wendige, trickreiche Spieler dominierten das Geschehen, alternative Spielertypen waren merklich schwächer oder teilweise nahezu unspielbar. FIFA 23 lieferte in seiner Anfangszeit zunächst einen Gegenentwurf, indem die Kombination aus Tempo und physischer Präsenz besonders herausstach. Inzwischen ist nach 11 Patches kaum etwas davon geblieben.

Rückkehr zu altbekannter Meta schreitet voran

Nachdem vorherige Updates bereits eine Entwicklung in Richtung der Meta vergangener Teile angestoßen hatten, geht EA SPORTS nun mit Title-Update 11 einen weiteren Schritt zurück. Denn die Aneinanderreihung von Skill-Moves soll (wieder) erleichtert werden - zumindest bei variierenden Tricks: "Die Spieler können nun verkettete Spezialbewegungen konstanter ausführen, wenn sie nicht dieselbe Spezialbewegung in einer Reihe wiederholen."

Eine Rückkehr zu Zeiten, in denen man sich beispielsweise mit dauerhafter Wiederholung des "La Croqueta"-Tricks vom Mittelpunkt vor das gegnerische Tor befördern konnte, ist somit zwar nicht zu erwarten. Dennoch kehrt EA SPORTS wieder zu altbewehrtem Gameplay zurück.

Trophy Titans korrigiert - Bugs bleiben bestehen

Zumindest optisch und akustisch gibt es aber Neuerungen. Denn der bereits verfügbare Patch aktualisiert "Trikots, Choreos, Trophäen, Audios, Werbebanden, Porträts, Übertragungspakete, Textbeschreibungen, Wettbewerbe und Zuschauer". Auf den ersten Blick unspektakulär, sind die Beschreibungen durchaus interessant. Dahinter verbirgt sich nämlich die Anpassung fehlerhafte Profile der Trophy Titans. Miroslav Klose, Alessandro Del Piero und Co. waren zunächst mit teils derben Schnitzern in ihren Beschreibungen veröffentlicht worden. Diese sind nun Geschichte.

Zu guter Letzt gibt es noch eine Anpassung für Freunde des südamerikanischen Fußballs. So wurden "mehrere Aspekte" des CONMEBOL, dem südamerikanischen Fußballverband, aktualisiert. Darunter die Turniertermine.

Einige Macken, die Spieler teils seit Release verärgern, sind allerdings trotz der regelmäßigen Patches weiterhin omnipräsent. So waren nach Installation von Title-Update 11 in unserem Testlauf einmal mehr sämtliche Kamera- sowie Audioeinstellungen zurückgesetzt. In den Steuerungsoptionen kommt es ebenso immer noch dazu, dass nicht alle Einstellungen konsequent gespeichert werden. Immer wieder werden zudem Tutorial- und Hilfsbildschirme eingeblendet, als ob man das Spiel erstmals gestartet hätte. Title Update 11 dürfte somit nicht der letzte Patch gewesen sein.

mja