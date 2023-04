FIFA 23: The Art of the Deal - Spielertransfers gut und günstig

Die sofortige, kostengünstige Verstärkung auf jeder erdenklichen Position? Klingt auch in FIFA 23 nach der Quadratur des Kreises, ist aber möglich - unser Experte zeigt euch wie.

Nirgends greift im FIFA-Karrieremodus die wirtschaftliche so elegant in die sportliche Komponente wie bei Transfers, unabhängig davon in welcher Liga oder bei welchem Verein ihr seid. Der wirtschaftliche Eckpfeiler gibt dabei stets die Möglichkeiten vor: Es lässt sich nur das Geld ausgeben, das da ist. So weit, so betriebswirtschaftliches Grundwissen. Doch wie genau bekommt ihr nun möglichst gute Leistung für euer Geld?

Der Tempowert ist euer Freund

Da euch das Spiel nicht den Gefallen tut, direkt alle Werte potenzieller Neuankömmlinge aufzudecken, sondern dies optional erst nach einigen Tagen Scouting geschieht, kommt ein weiterer Faktor hinzu - Zeit. Zeit, die ihr insbesondere dann nicht gerne hergebt, wenn ihr erst ganz am Anfang eurer Karriere steht und direkt mit einer schlagkräftigen Truppe aufwarten wollt.

Was ihr in aller Regel aber sofort zur Verfügung habt: Ein vorgegebenes Intervall, in dem sich der schlussendlich präzise Wert des Spielers zur jeweiligen Fähigkeit mit Sicherheit befindet. Es lässt sich also vorab bei vielen Spielern direkt einschätzen, ob sie eine Verstärkung für euer Team darstellen oder nicht.

Werteintervalle geben einen ersten Eindruck über die Fähigkeiten eines möglichen Neuzugangs. kicker eSport/EA SPORTS

Der dabei mit Abstand wichtigste Wert für jeden Feldspieler ist Tempo. Tempo bezieht sich auf die Kombination der Werte Antritt und Sprinttempo und sammelt sich unter dem Oberbegriff Athletik. Ein hohes Werteintervall, insbesondere ein hoher Grundwert der Athletik kann - muss aber nicht - auf entsprechend hohe Werte in Antritt und Schnelligkeit hindeuten. Dementsprechend wichtig ist die konkrete Überprüfung beider Werte im Spielerprofil.

Beim Scouting solltet ihr für eine finale Entscheidung unbedingt die konkreten Werte beäugen. kicker eSport/EA SPORTS

Spieler, die diese Ansprüche erfüllen, sind die, die ihr braucht. Natürlich sind beispielsweise hohe Defensivwerte für Abwehrspieler oder gute Schusswerte für Stürmer zusätzlich wünschenswert. Wenn aber das Tempo nicht da ist, bringen sie in der Praxis relativ wenig.

Den bestmöglichen Deal abschließen

Nun gilt es nur noch, die wirtschaftliche Umsetzbarkeit zu überprüfen. Will zum Beispiel euer angedachter Stürmertransfer ein gutes Gehalt und einen Bonus für Tore? Kein Problem, überlegt euch eine für euch gute Anzahl an Toren und garantiert ihm für das Erreichen der Tore eine hohe Summe, dann könnt ihr dafür im Grundgehalt runtergehen. Einem Spieler, dem ihr lediglich eine Rotationsrolle zuweist, könnt ihr demnach auch mit etwas weniger Toren den Bonus schmackhaft machen als einem Schlüsselspieler, der ohnehin immer erwartet, auf dem Platz zu stehen.

Durch Boni für Einsätze oder erzielte Tore könnt ihr das Grundgehalt verringern. kicker eSport/EA SPORTS

Sollte euer Spieler nun in der Saison Gefahr laufen, diese Anzahl an Toren zu erreichen, wechselt ihn einfach aus oder lasst ihn gleich ganz auf der Bank sitzen und ihr habt ein schönes Schnäppchen gemacht. Analog dazu könnt ihr andere Spieler auch nach dem Erreichen einer gewissen Zahl an Einsätzen oder Zahl an Spielen ohne Gegentore mit einem Bonus ausstatten. Wichtig: Behaltet diese Zahlen stets im Auge, damit ihr keine Gefahr lauft, im Verlauf der Saison diese Boni auszahlen zu müssen.

Solltet ihr ohnehin knapp bei Kasse sein, kann auch ein Blick in die Leihliste helfen: Größere Vereine geben hier gerne ihre Spieler für eine gewisse Zeit (meist eine Saison) ab, solange man sich an den Vertragskosten des jeweiligen Spielers beteiligt. Für den wirklich schnellen Weg an die Spitze bekommt man kaum woanders so gute Spielerqualität fürs Geld geboten.