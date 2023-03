FIFA 23: Ted Lasso und der AFC Richmond - Ein spannendes Team im Karrieremodus?

Am 15. März 2023 startet Ted Lasso in seine dritte, finale Staffel. Genau der richtige Anlass, um auch in FIFA 23 nochmal einen Blick auf den leidenschaftlichen Coach und seinen AFC Richmond zu werfen.

Die dritte Staffel startet heute, was taugt der Fantasieklub in FIFA 23? kicker eSport

"Believe!" Unter diesem Motto arbeitete sich die menschgewordene Motivationsrede Ted Lasso in der gleichnamigen Serie an den Widrigkeiten eines englischen Profi-Klubs ab.

Der Optimismus, den die Trainerfigur versprüht, hat gerade bei Fans der Serie ein positives Gefühl hinterlassen. Und auch in FIFA 23 hat Ted Lasso Argumente, sich mit dem AFC Richmond in die Herzen der Spieler zu spielen. Denn die Mannschaft kann sich im Karrieremodus durchaus sehen lassen.

Der AFC Richmond - Wie gut ist der Club im Karrieremodus?

Der AFC Richmond ist ein spezieller Fall in FIFA 23. Denn die Mannschaft existiert im realen Leben überhaupt nicht - genau so wenig, wie die darin vertretenen Spieler oder ihr Coach. Dennoch findet man im Team das ein oder andere bekannte Gesicht, denn die Darsteller der Serie wurden im Stile einer Top-Mannschaft für FIFA 23 gescannt und lebensecht eingefügt.

Damit hat der Fantasie-Klub Richmond so manchen realen Clubs in FIFA 23 etwas voraus, was allerdings nicht unbedingt dem Realismus-Anspruch entspricht, den einige Spieler an den Karrieremodus in FIFA 23 haben. Wer eine möglichst realitätsnahe Karriere spielen möchte, ist hier falsch. Der AFC Richmond verspricht eher eine unterhaltsame, vielleicht etwas ungewöhnliche Trainerlaufbahn.

In der Serie ist der Klub ein zusammengewürfeltes Team aus Spielern, die erst im Laufe der Handlung richtig lernen, als Mannschaft zu agieren. Zwar kann das Team auf talentierte Stars wie Jamie Tartt, Dani Rojas oder Sam Obisanya zurückgreifen, doch ihr fehlt die Tiefe.

Viel Potenzial und Klasse in FIFA

Ganz ähnlich sieht das auch in FIFA 23 aus. Ihr müsst euch zwar nicht mit den persönlichen Geschichten herumschlagen, die in der Serie das Mannschaftsleben erschweren, doch auch im Karrieremodus werdet ihr schnell feststellen, dass das Team an der ein oder anderen Stelle Verstärkung gebrauchen könnte. Zumindest, wenn ihr es direkt in einer hohen Liga auf die Meisterschaft oder gar die Champions League abgesehen habt, ist euer Geschick in Sachen Transfers gefragt.

Gleichzeitig könnt ihr aber auf einige richtig starke Spieler zurückgreifen, die euch schnell nach vorne bringen können.

Jamie Tartt etwa startet mit einem 84er-Rating und einer guten Werteverteilung, die ihr für einen effizienten Angreifer braucht. Er hat starke Schuss- und gute Geschwindigkeitswerte, zudem 5-Sterne-Skills. Vor allem hat er aber ein Potenzial von 91 - damit hat er das Zeug dazu, einer der besten Spieler im Karrieremodus überhaupt zu werden.

Wundert euch nicht, wenn ihr für Tartt schon früh in der Karriere lukrative Angebote bekommt. Dann könnt ihr überlegen, ob der Starspieler bleiben soll, oder das Geld lieber in die Breite investiert wird.

Dahinter steht Mittelfeldspieler Roy Kent mit einem 83er-Rating, wobei die entscheidende Zahl "40" lautet - das ist nämlich Kents Alter. Seine aggressive Spielweise werdet ihr also nicht lange genießen können.

Jamie Tartt ist der Torgarant des AFC Richmond. In FIFA hat er hervorragende Werte. kicker eSport

Ambitionen in Richtung Top-Spieler hat auch Sam Obisanya. Der junge Offensivsmann startet in der Serie als Verteidiger, arbeitet sich aber immer weiter nach vorne und avanciert zum Star. Auch in eurer Karriere kann Obisanya eine tragende Rolle einnehmen, mit hoher Geschwindigkeit und einem Potenzial von 88.

Dazu kommen Spieler wie Angreifer Rojas (82 Rating), Verteidiger Isaac McAdoo (80) oder Mittelfeldspieler Bumbercatch (79), die gemeinsam eine starke Grundlage für ein gutes Team im Karrieremodus bilden.

Zu guter Letzt könnt ihr auch auf Ted Lasso höchstpersönlich als Trainer zurückgreifen. Der Coach ist ebenfalls vollständig gescannt im Spiel und kann eingesetzt werden.

Eine willkommene Abwechslung in FIFA - Mit Abstrichen

Wenn ihr generell Fans des Karrieremodus seid, ist Richmond eine gute Option, wenn ihr mal eine Alternative zu euren "üblichen Verdächtigen" spielen wollt. Als Fan der Serie ist der Modus ebenfalls eine spannende Erfahrung - wobei man sich als solcher schnell daran gewöhnen muss, dass die gewohnten Persönlichkeiten aus der Serie im üblichen Karrieremodus-Alltag verschwinden.

Das fällt schon am Trainer selbst auf: Mit seiner unverwüstlichen Begeisterung durchlebte der "Erst-Football-jetzt-Fußball"-Coach aus den USA in zwei Staffeln nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch krachende Pleiten mit dem AFC Richmond. Dennoch nahm der Amerikaner so ziemlich alle anderen Charaktere mit seiner Art für sich ein - ob es nun der grimmige Mittelfeldspieler Roy Kent, die skeptische Club-Präsidentin Rebecca oder der etwas zu sehr von sich überzeugte Top-Angreifer Jamie Tartt war.

Vom Verteidiger zum Star: Sam Obisanya kicker eSport

Diese Persönlichkeiten, von der die Serie geprägt wird, findet man im Karrieremodus kaum wieder. FIFA greift auf dieselben Pressekonferenz-Optionen, Vorstandsmitteilungen oder Spieler-Chats zurück, wie mit jedem anderem Team auch.

Dennoch ist es durchaus etwas Besonderes, mit Slalomdribbler Jamie Tartt im Alleingang in Richtung Keeper zu stürmen - nur im allerletzten Moment doch noch auf Obisanya abzulegen. So kann der Spieler selbst dafür sorgen, dass Lassos fiktive Methoden Früchte tragen. Ein klasse Coup also wieder einmal von EA, die Fans der Serie zum Spiel zu bringen. Dass es keine besonderen Interaktionen gibt, passt ins übliche Bild der Ideen des Publishers.

Ihr findet den Verein im "Rest der Welt" und müsst ihn einer beliebigen Liga zuordnen. Die englischen Ligen bieten sich da thematisch an, natürlich könnt ihr mit Lassos Team aber auch versuchen, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen.